Giorgio Jackson (RD): "No tengo dudas de que la candidatura de Gabriel Boric, en términos económicos, es mucho más sólida que la de Kast"

Política

El coordinador político del comando de Boric dijo que hay que "abrirse todo lo que sea necesario para conseguir una mayoría ciudadana".

Estos días, tras la primera vuelta presidencial, han sido intensos y agitados para el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y su comando. Ya que se han enfocado en intentar abrochar el respaldo de todos los partidos del Nuevo Pacto Social, con el fin de asegurar el triunfo sobre el representante del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en el balotaje, pese a que este último parte con ventaja al haberse impuesto sobre su adversario el domingo.

En este afán, uno de los elementos a que se ha abierto Boric es a adecuar su programa de manera de ampliar los apoyos y en este sentido, el diputado Giorgio Jackson, coordinador político del comando, sentenció en T13 Radio que hay que "abrirse todo lo que sea necesario para conseguir una mayoría ciudadana (...) a temas que puedan estar presente y que quizás no hayan tenido énfasis en la primera vuelta".

Por ejemplo, planteó la necesidad de aterrizar la propuesta de pensiones de Boric, aclarando que los $ 250 mil de lo que se habla en el programa es el piso, desde el cual los jubilados podrán aumentar sus pensiones con los ahorros autofinanciados.

Y admitió que en el plano económico del programa habrá que conversar con aquellos que se están acercando a su opción, pero que no votaron por Boric en primera vuelta y que para ello "tenemos que escuchar en incorporar todas las propuestas de complemento y de realidad que puedan atraer a más personas"

A su juicio, con Marco Enríquez-Ominami y Yasna Provoste "hay bastantes propuestas en común y tenemos que encontrar esos puntos y mostrarlos, porque desde mi punto de vista hay una base constitutiva común", pero también habrá que encontrar formas -dijo- para atraer al electorado de Franco Parisi. Y manifestó su incredulidad respecto a que Kast logre arrastrar toda la votación de Sebastián Sichel.

Balance estructural y aumentar recaudación

Sin embargo, fue enfático en que es necesaria una reforma tributaria para dar respuesta a las necesidades expresadas como urgentes por la ciudadanía, insistiendo en buscar fórmulas para que los sectores de más altos ingresos aporten más, por que "para nosotros la idea de que haya una reforma tributaria progresiva, constitutiva de la posibilidad de conseguir esa anhelada estabilidad".

Habrá que ver qué puntos se tienen en común con las nuevas bancadas que se constituyan en el Congreso, adelantó, para dar certezas respecto a que se podrá sacar adelante la reforma de impuestos. Y en este sentido, aclaró que se podrá avanzar en lo que genere acuerdo, sin perjuicio de que intentarán avanzar en todo lo que proponen, pues "será la deliberación democrática en el Congreso la que diga si tenemos las mayorías o no", enfatizó.

Y con quienes podrían apoyar la candidatura de Boric la disyuntiva sería si hay acuerdo en torno a realizar o no una reforma tributaria, en lo que no parecen estar dispouestos a ceder. No obstante, se aceptarán los aportes a la ruta de los 100 primeros días, dijo.

"No tengo dudas (...) de que la candidatura de Gabriel Boric, en términos económicos, es mucho más sólida, mucho más sostenible, que la de la candidatura de José Antonio Kast. Y a partir de ese piso, todo lo que pueda –insisto- ponerse en una bajada más concreta, por ejemplo en cómo queremos mejorar el apoyo a las Pymes, cómo queremos que las familias tengan una mejor situación económica a partir de un salario mínimo que llegue a los $ 500 mil; y que también la macroeconomía pueda ser sostenible en términos, por ejemplo, de balance estructural", argumentó Jackson.

Y, en este sentido, fue enfático en que para la segunda vuelta, la candidatura de Boric "ofrece más estabilidad política en términos macro y también más estabilidad en términos económicos".

"La tarea que tenemos como comando, que no es nada fácil, es poder expresar en estos próximos 22 días de campaña será mostrar las diferencias de manera concreta", con Kast. Como por ejemplo, detalló, apoyando con subsidios a las pymes para que puedan pagar el salario mínimo de $ 500 mil, en vez de un ingreso mínimo garantizado que subsidia a las grandes empresas.

Por lo que insistió en la necesidad de mantener el balance estructural, aumentar los ingresos del Estado para tener mayor provisión de derechos y, al mismo tiempo, preocuparse de la microeconomía "es fundamental", recalcó.

Respecto al cuarto retiro, señaló que su sector espera aprobar lo que salga de la Comisión Mixta y que será tarea de quienes la integran llegar a la mejor solución con las indicaciones que se tengan que hacer, tanto en materia de desigualdad como en materia macro económica.

En dicha instancia "tenemos un voto de 10 y estamos abiertos a todas las modificaciones que puedan darle viabilidad (al proyecto), considerando la desigualdad que pudiera generar en materia de retiros a los sectores más altos ingresos y, al mismo tiempo, la posibilidad de que esto no sea un shock que impacte tanto a la economía". Ello, porque al terminarse los IFE, ahora hay una discusión distinta respecto al dinero circulante, recalcó.