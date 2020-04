Gobierno evalúa ir en ayuda de los municipios a través de transferencias financieras

Política

Ministros del Interior y de Hacienda se reunieron con presidentes de partidos de Chile Vamos en La Moneda.

Como una reunión rutinaria calificó el presidente de RN, diputado Mario Desbordes, la cita entre los timoneles oficialistas y los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y de Interior, Gonzalo Blumel, en la que se abordaron distintos temas que han estado en la agenda pública.

Pese a que no se les especificó por dónde pasarán los recortes presupuestarios que anunció el gobierno para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria, sí se les comunicó que se está elaborando una fórmula para ir en ayuda de los municipios, la que se podría concretar a través de una "transferencia momentánea".

El máximo dirigente de RN señaló que en materia económica "no hablamos de programas específicos (que podrían sufrir recortes). Obviamente conversamos acerca de qué está pasando con las cifras económicas, cómo está el déficit que está en el 8% hoy día, muy alto".

Pero sí se analizó "qué pasa con el tema financiero de los municipios que están con un problema financiero enorme producto de ingresos que no les llegaron y que se van a postergar -permisos de circulación, contribuciones que no se pagaron ahora el 31 de marzo y eso es más menos $ 800 mil millones-; también va a haber a haber otro porcentaje no menor de recursos, decenas de miles de millones, que no van a ingresar a las arcas municipales".

Ante esta preocupación de los dirigentes oficialistas, se les comunicó que Hacienda está elaborando una fórmula de "apoyo a los alcaldes".

Una posibilidad sería a través de "una transferencia momentánea, un préstamo, de esos dineros que no ingresaron el 31 de marzo, pero que tienen que ingresar cuando venzan definitivamente los permisos de circulación", explicó Desbordes.

Testeos masivos

Otro tema que se abordó fue el del regreso de los funcionarios públicos al trabajo presidencial. A este respecto, el dirigente adelantó que se comenzarán a hacer testeos masivos para definir qué organismos deben operar necesariamente.

En este sentido, dijo entender la preocupación de la ANEF ante la posibilidad de volver al trabajo presencial de los funcionarios públicos, pero destacó que tras la reunión entre el titular de Hacienda y el presidente del organismo, José Pérez, este último hizo una "una declaración bastante más cercana a lo que el gobierno está planteando también".