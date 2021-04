Política

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, señaló que el gobierno mantiene la "convicción" de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el proyecto de ley que permite un tercer retiro de fondos desde la AFP, aprobado hoy en general por la Cámara de Diputados.

Explicó que pesar de que se rechazó el proyecto que buscaba dejar la norma en forma permanente y se respaldó la norma transitoria, "seguimos pensando que es una mala política pública, que socaba nuestra institucionalidad, pero es solo una aprobación en general".

Sobre si acudirán al TC, indicó que "la postura del gobierno es una sola: debemos respetar la Constitución. No conocemos el texto en particular. La firme convicción del gobierno es que tiene el deber de concurrir al TC cuando algún proyecto de ley adolece de estos vicios, pero no conocemos el texto, tendremos que analizarlo en su mérito y con todo detalle".

Reiterando que "el gobierno va a cumplir con su deber de pedir que se respete la Constitución", el secretario de Estado dijo que el amplio respaldo de 122 votos a favor de la norma transitoria con votos de Chile Vamos "no debe influir en una decisión eminentemente jurídica".

Sobre la posibilidad de patrocinar la idea del candidato presidencial Joaquín Lavín de recurrir a los dineros del Seguro de Cesantía, Ossa sinceró que hasta el momento no se ha logrado un acuerdo al interior del oficialismo.

"Efectivamente existieron conversaciones con los líderes de Chile Vamos en estos últimos días, donde se exploró la posibilidad de eventuales retiros del AFC, esas conversaciones no llegaron a puerto final, pero siempre el gobierno conversa con su coalición en cómo ayuda a las familias, pero esa conversación no llegó a buen fin. No es algo que hoy el gobierno vaya a impulsar", manifestó.

Ossa, acompañado de los ministros de Desarrollo Social, Karla Rubilar, de Hacienda, Rodrigo Cerda, planteó en el Congreso que "entendemos que las familias siguen con carencias y vamos a seguir apoyando a las familias y debemos ser especialmente responsable con la plata de todos los chilenos".