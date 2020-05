Gobierno y oficialismo acuerdan veto sin elevar Ingreso de Emergencia y dejar recursos para futuras medidas

Política

El tema central del Comité Político, realizado esta mañana en La Moneda entre ministros y los partidos del oficialismo, concluyó que por ahora el Ejecutivo "se apretará la billetera" para guardar recursos para financiar más adelante nuevas medidas con el objetivo de poder implementar nuevas medidas para enfrentar la emergencia sanitaria y económica producto del coronavirus.

Por lo mismo, el veto al proyecto que establece el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), no contiene nuevos recursos, sino que equipara algunos tramos de los sectores más vulnerables y contiene medidas para los adultos mayores, sin elevar los montos, como lo ha pedido la oposición que rechazó aspectos centrales del proyecto, lo que obligó al Ejecutivo a presentar un veto en las próximas horas para salvar la norma.

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, indicó que "si hubiera sido por la oposición nos hubiéramos gastado toda la plata en el estallido social y el primer bono Covid-19, pero hay que ser responsables y mantener algunos recursos para más adelante".

Señalo que la propuesta del IFE es la adecuada y que quienes no la apoyen deberán explicar a la ciudadanía el rechazo a una medida que beneficia a 4,4 millones de personas.

El senador de RN, Rodrigo Galilea, señaló que para el IFE "no hay más recursos, no se sube el monto y lo que se hace es simplificar los tramos; lo que un gobierno prudente debe hacer es guardar recursos para más adelante, porque no sabemos cuánto va a durar esta situación y vamos a tener que tomar nuevas medidas".

Galilea dijo que "todos estamos conscientes que se van a requerir nuevas medidas en el futuro, pero tenemos que ser como los egipcios que guardaron trigo para los años de vacas flacas, debemos graduar el uso de los fondos que posee el Estado".

En la reunión, trascendió, que el ministro de Hacienda Ignacio Briones, explicó las medidas que ha tomado el gobierno y planteó que deberán seguir tomando otras. En el oficialismo entendieron el mensaje de que hay que pensar que la situación puede ser más compleja en materia sanitaria y económica y que por lo mismo es necesaria la unidad para enfrentar debates legislativos complejos como el del IFE, el seguro laboral para los trabajadores a honorarios y otras donde la oposición ha endurecido el tono.