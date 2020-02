Hasbún y denuncia de Fulgeri: "Es un invento, una manipulación"

Política

El exdiputado aseguró que su empresa realiza asesorías y que los recursos solicitados estaban destinados al pago de honorarios de abogados que redactarían un recurso administrativo ante el MOP. Sobre Palacios, afirmó que si bien no eran amigos, tenían una relación "cordial".

El exdiputado de la UDI, Gustavo Hasbún salió al paso de la denuncia realizada por el empresario de la IX Región, Bruno Fulgeri, quien lo acusó de exigirle dinero a cambio de intervenir a su favor en una disputa que tenía la empresa SGYC con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En entrevista con El Mercurio, Hasbún negó los hechos y aseguró que se trató de una asesoría "porque de acuerdo a la información que él (Fulgeri) había entregado, lo que él necesitaba eran recursos de reposición, recursos de carácter administrativo, ya sea en el propio ministerio o en la Contraloría General de la República, para que en el fondo se revocaran las medidas que se habían adoptado en contra de su empresa, y ese fue siempre el tenor de la conversación".

Agregó que "el resto es un invento, una farsa, una manipulación que tiene este sujeto que finalmente es que, con todo este escándalo, el MOP le revoque la suspensión del registro de proveedores y, además, le devuelva las boletas de garantía que fueron cobradas por incumplimiento de contrato".

Consultado sobre si había exigido coimas para realizar un lobby por la empresa con el MOP, Hasbún fue enfático en recalcar que "son asesorías" que debían ser remuneradas dado que trabaja con abogados que cobran honorarios.

Afirmó que nunca ha usado a su círculo de amistades políticas para obtener algún beneficio debido a que "mis clientes no han tenido la necesidad de que yo use algún tipo de contacto. Y cada vez que se ha necesitado algo, se ha pedido a través de Ley de Transparencia o de Ley de Lobby. Por lo tanto, aquí no se ha hecho nada oculto".

Sobre el Ministro del MOP, Lucas Palacios, mencionado en el audio que denuncia Fulgueri, Hasbún dijo: "a mí me da mucha pena que él esté involucrado en esta situación y me da rabia, porque creo que no tiene pito que tocar; porque en el contexto de la conversación cuando se hablaba de los abogados, cuando tú presentas los recursos administrativos, obviamente los pones a disposición del jefe del Servicio, que es el ministro o el subsecretario, dependiendo del caso".

Añadió que el llamado a Palacios nunca se concretó y que le dijo a Fulgueri que entregara los antecedentes, pero "para yo hacer un diagnóstico y nada de eso se concretó, nada".

Respecto de la relación con Palacios afirmó que si bien no eran amigos, tenían una relación cordial.

Finalmente, se mostró disponible a declarar en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.