Helia Molina (PPD): “Hay que hacer cambios profundos, si no vamos a tener al país al borde del estallido permanentemente”

Política

Tiene una larga y fructífera trayectoria profesional en Chile y en organismos internacionales, tanto como médica experta en salud pública como en la academia, donde ejerció en la Universidad Católica y hasta ahora como decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Y a sus 74 años Helia Molina Milman aterriza en la Cámara de Diputados, en representación del distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago).

Militante fundadora del PPD, asegura, sin embargo, que su trayectoria es técnica y que sólo cuando fue designada ministra de Salud, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cobró un perfil más político. Debió dejar el cargo debido a una polémica frase sobre el aborto, que generó mucha molestia en algunos sectores políticos.

En el primer gobierno de Bachelet le correspondió liderar el equipo que diseñó e implementó el sistema de protección de la infancia "Chile Crece Contigo" y fue así como conoció a la exmandataria.

Pero esta no fue su primera incursión en materia electoral, ya que en 2016 postuló a la alcaldía de Ñuñoa sin éxito. Y aunque se había rechazado ser candidata al Senado y a la Cámara en varias elecciones, finalmente en esta ocasión aceptó postular a la Cámara.

-¿Qué la motiva a postular a la Cámara?

-Ya había cumplido muchas metas en lo académico y profesional; y creo que puedo ser un aporte por mis características personales, por mi estilo. Por otro lado, cuando se está elaborando una nueva Constitución se requiere un Congreso que tenga experiencia, que tenga calle y conozca la realidad, que sea capaz de aterrizar esa constitución a leyes que la hagan real, para que tenga un impacto real en la gente.

-¿Cuáles serán sus intereses temáticos?

-He sido educadora toda la vida, soy hija de profesores, por lo que para mí es muy importante el tema educacional. Por mis competencias Ciencia y Tecnología es un área que me motiva, Mujer ... Pero entiendo que uno no puede estar en todas partes, sine qua non quiero estar en Salud, Educación o Ciencia y Tecnología serían muy buenas opciones para mí.

-Le va a corresponder votar la reforma tributaria del próximo gobierno, ¿hacia dónde debería apuntar?

-Parto de la base de que el Estado debe ser garante de una serie de derechos humanos básicos, entre ellos está la salud, educación, previsión social y una vivienda digna, para eso tiene que tener los recursos correspondientes. Y, por lo tanto, frente a cualquier medida que se adopte para aumentar los ingresos se tienen que poner en equilibrio en la balanza medidas que no dañen la productividad, el crecimiento económico, pero a la vez le entreguen más recursos al Estado.

-Entonces, ¿qué haría?

-Creo que hay que hacer una reforma tributaria donde se evite la elusión, evitar todo lo que signifique trampa, porque todos sabemos que generalmente las empresas y grupos que más ganan son los que menos impuestos pagan; pero el Estado tiene que preocuparse de que los impuestos sean justos y que no paguen más justamente los que menos tienen, que es lo que pasa hoy día. En ese sentido, se debería hacer una reforma tributaria en que los impuestos realmente sean proporcionales a las utilidades, ganancias, sueldo o ingresos de las personas.

-¿Y un impuesto a los "súper ricos" o no?

-Por supuesto, que me parece absolutamente correcto aumentarle los impuestos a los "súper ricos". Voy a apoyar aquellas propuestas, en materia tributaria, que tiendan a la proporcionalidad, a la justicia y a que muchos impuestos sean marcados: que se vayan a la educación, a la salud... Porque para mí es importante asegurar que el Estado sea garante de los derechos a través de reformas y leyes que protejan aquello.

-O sea que estaría disponible para aprobar el proyecto que se tramita en el Congreso.

-En principio sí. Pero tendría que estudiarlo, tampoco soy de voto ideologizado. Creo que la votación debe ser producto de una reflexión, una discusión donde se analicen todas las fortalezas y debilidades de lo que se está votando, cuáles son las consecuencias y su factibilidad.

-¿Con el royalty minero está de acuerdo en principio?

-La minería es una fuente de riqueza para muchos, para el Estado también porque gran parte de los recursos se sacan del cobre. También es una gran fuente de riqueza para las transnacionales y distintas empresas mineras. Sin embargo, el cobre y el litio son de todos los chilenos y si vamos a hacer negocio con un bien de todos los chilenos tiene que haber un royalty, donde tengamos certeza de que la extracción de los bienes naturales van a tener un beneficio para el país.

-¿Qué opina de la Pensión Garantizada Universal?

-Me parece espectacular. De hecho, mi presidenta Michelle Bachelet fue la que hizo el Pilar Solidario y eso fue algo inédito que nunca se cacareó mucho, pero marcó un antes y un después en materia de pensiones.

-¿Se debe avanzar de todos modos en una reforma de pensiones?

-Hay que hacer una reforma al sistema previsional lo suficientemente importante como para que cuando las personas se jubilen tengan un ingreso digno. Pero la solución es muy compleja.

"Chile es seguro para invertir"

-¿Le preocupa el tema del crecimiento económico?

-Me preocupa por lo que está pasando en el mundo. Por los conflictos entre China y Estados Unidos; por la pandemia, que ya va para el tercer año y ha dejado una secuela importante en materia de deuda académica, en salud, deuda en crecimiento e innovación... en todo. Sí me preocupa mucho el crecimiento económico en los próximos dos años y la economía, porque creo que va a ser un periodo difícil.

-¿Le inquieta que las reformas pudieran profundizar el no crecimiento?

-No creo. Yo soy una persona optimista, que cree en el ser humano, una persona a la que le cuesta pensar que porque a una empresa le cobren más impuestos, siendo que gana miles de millones, va a sacar los capitales a otro país. Todavía Chile está y va a seguir estando como uno de los países más seguros de América Latina para invertir.

-¿Influye en su confianza la designación de Mario Marcel en Hacienda?

-Tengo plena confianza en el ministro Marcel, tengo gran confianza en el presidente Boric. Y, por supuesto, que -como lo ha dicho el presidente electo- hay que hacer cambios profundos y todos lo sabemos, si no vamos a tener al país al borde del estallido permanentemente. No sólo hay que combatir la pobreza, hay que combatir la inequidad y eso significa que tenemos que dar salud, educación y oportunidades.

-¿Comparte su postura de que no respaldarán nuevos retiros?, se lo pregunto porque el quinto está en la Cámara esperando para ser tramitado.

-Confío que si el presidente electo dice que no es partidario es porque piensa, y yo pienso lo mismo, que no es justo que los recursos para cubrir las necesidades salgan de los bolsillos de los propios trabajadores. Si él puede asegurar no va a ser necesario ese quinto retiro, yo tendré que estudiarlo. No soy dogmática ni incondicional a nada, voy a ser siempre analítica y reflexiva respecto a mi decisión. Y si él va a poner soluciones prontas para evitarlo ahí habrá que ver cómo se dan las cosas.

-¿Cómo ve el rol de los empresarios en un gobierno de Boric?

-El gobierno del presidente Boric va a ser de diálogo, de acuerdos, porque no tiene mayoría en el Congreso, y que va a llegar a buenos acuerdos con los empresarios. El Presidente y su equipo económico van a tener que diseñar una estrategia acerca de los principales acuerdos que tendrán que lograr con el poder económico para avanzar en los cambios que el gobierno requiere hacer, que son justos y son por los que los chilenos votaron.

-¿Y cree que existe disposición de los empresarios para eso?

-Creo que tanto los empresarios como los trabajadores quieren vivir en paz social. Queremos vivir en un país donde nos respetemos, donde no sean los empresarios, los comunistas, los de derecha los malos, esto tiene que terminar.

-¿Se arrepiente de su famosa frase sobre los abortos?

-No me arrepiento de nada. Cómo me voy a arrepentir, si en el fondo lo que quise decir es que estoy en contra de que quienes tienen poder económico o plata para pagar puedan tener un aborto seguro y tomar decisiones sobre su cuerpo; en cambio, los que no tienen plata y no tienen derecho a la atención, el aborto está penalizado, tienen que acudir al aborto clandestino, arriesgando su vida.