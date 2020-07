Hernán Larraín Matte dijo que con su renuncia a la presidencia de Evópoli espera que otros timoneles del bloque sigan su ejemplo

Política

Por su parte, el timonel de RN Mario Desbordes, respetó su decisión, asegurando que no tiene nada que opinar.

En medio de la crisis política que afecta al oficialismo, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, presentó su renuncia este domingo, a través de una carta que hizo llegar a la militancia de la colectividad y tras la cual señaló que tomó la medida porque estima que es necesario oxigenar las dirigencias de la coalición.

"Con este hecho espero generar un contexto para que otros presidentes de partido también se abran a esta reflexión. Creo que este es el momento de pensar en el país y no de aferrarnos, de que pensemos en los proyectos colectivos", esgrimió el exdirigente.

Adicionalmente, advirtió que "hoy Chile Vamos tiene la misión de acompañar al presidente Piñera en el gobierno y, para eso, me parece fundamental que Chile Vamos sea parte de la solución y no parte del problema".

Por su parte, el fundador de la colectividad, senador Felipe Kast, valoró el "gesto de generosidad" de Larraín en este momento de crisis que atraviesa el país y "particularmente ChileVamos". El senador fue categórico en que dado que "hoy día sobran las palabras, se necesitan hechos", por lo que en este contexto instó a sus pares de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y de RN, Mario Desbordes, a que sigan el ejemplo de Larraín Matte, para "comenzar un nuevo ciclo en Chile Vamos".

"Nada que opinar"

El primero de sus pares en reaccionar fue el timonel de RN, diputado Mari Desbordes, quien se limitó a señalar: "sobre la renuncia, nada que opinar. Es un tema interno y respetamos su decisión".

Y sin hacerse cargo, al menos en una primera instancia, de los argumentos de Larraín que incluyen a sus pares en el mal desempeño del bloque, Desbordes añadió que "es rara la renuncia. Estamos todos empeñados en recomponer rápidamente el funcionamiento de la coalición y debemos enfrentar la situación, no podemos eludirla".

La carta

El exdirigente ya había planteado a sus pares de la UDI, RN y el PRI, la semana pasada que la gravedad de la situación del sector hacía imperativo que los presidentes de los partidos renunciaran a sus cargos, como una salida a la compleja situación. Postura que recibió un rotundo rechazo de parte de los dirigentes emplazados.

Sin embargo, Larraín Matte sí optó por ser el primero en dar un paso al costado. Y ayer domingo presentó su renuncia a la conducción de Evópoli, a través de una escueta carta de una carilla y media a la militancia.

En el documento, Larraín sostiene que "Chile atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia producto de múltiples causas, donde las más críticas son el estallido social y los efectos de la pandemia. A ellas, se suma un profundo deterioro en nuestra convivencia democrática, como consecuencia de prácticas que han horadado el respeto y legitimidad de las instituciones. Nuestra democracia está en jaque", advierte.

En este sentido, Larraín sostiene que su bloque "es el soporte del Ejecutivo y garante de los principios del proyecto político que fue respaldado por una amplia mayoría, en las últimas elecciones presidenciales. Su misión central es darle gobernabilidad al país y a la luz de los hechos, es evidente que no hemos estado a la altura".

Acto seguido sostiene que es evidente que la dirigencia de la coalición ha cumplido un ciclo y que "en este momento somos una coalición de gobierno sin coordinación, ni diálogo, ni confianzas" y–esgrime- que el proceso de votación que se ha dado respecto del proyecto que retira el 10% de los fondos de pensiones ha dejado al descubierto "un fracaso en las convicciones de Chile Vamos y pone en evidencia que las dirigencias de los partidos no son capaces de ordenar a nuestras propias filas en el Congreso".

Tras lo cual admitió que "nuestro partido no es ajeno a este fenómeno y por tanto también requiere de una renovación en su directiva. Por consiguiente, con el fin de oxigenar a nuestra coalición, he resuelto renunciar a la presidencia de Evópoli y no participar en la reelección por un próximo período. Tengo la convicción de que estamos en un momento excepcional y que nuevas personas deben asumir los desafíos futuros. Lo coherente y responsable es partir por casa".