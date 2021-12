Hernán Palma, diputado electo (Partido Humanista): “Queremos nacionalizar el cobre y el litio, porque ahí está el gran sueldo de este país”

Política

Con cinco campañas fallidas en el cuerpo aterriza en la Cámara de Diputados uno de los fundadores del Partido Humanista, amigo de la mítica exdiputada Laura Rodríguez. Hernán Palma Pérez (63) ríe al comentar que para él; la sexta fue la vencida. Mucho tiempo antes intentó en un par de ocasiones llegar al municipio de Puente Alto, también había tratado antes de llegar al Congreso y, más recientemente, a la Convención Constitucional, todas sin éxito.

Diputado electo por el distrito 12 (La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo) y médico de profesión, se formó en la atención primaria, por lo que él mismo se describe como "médico de hospital". Y si bien su primer interés está en las materias relacionadas con la "inclusión interseccional", también le interesa mucho lo relativo al sistema de pensiones, tanto que el miércoles recién pasado se reunió con el representante de No + AFP, Luis Mesina, para que lo asesore en esta materia.

"Pasaron muchos años para que esa gente que se cambió de sistema al de las AFP para que se diera cuenta de que la engañaron. Así es que, definitivamente, hay que terminar con las AFP", sentencia.

-¿Cuáles son los principales problemas que ha detectado en su distrito que le gustaría traducir en proyectos?

-Este distrito tiene problemas que no son muy distintos a los de la mayoría de los distritos más populares, pero si tuviera que resumir mi principal eje temático: inclusión interseccional, cuyo centro de gravedad es el mundo de la neurodiversidad, estamos hablando de niños del espectro autista; personas que hoy en día se consideran con capacidades diferentes; si se amplía un poco apunta a la diversidad sexual, a los pueblos originarios y los migrantes. Y yo trataré de ser portavoz de los problemas que la gente planteé. Pero para mí es fundamental sacar una ley de autismo, porque las familias de estas personas están sometidas a un rigor muy violento y, entre otras cosas, el sistema educativo tiende a excluir a estos niños. Pero no va a ser posible modificar lo legal si no modificamos el trasfondo psicosocial, hay una cultura excluyente.

-¿Y espera llevar esos temas al Congreso?

-En materia legislativa, nosotros tenemos un colectivo que hace rato está trabajando en estos temas, se llama Puente Humano y ahí se han nucleado personas, tanto educadores diferenciales como otros especialistas, pero también personas que viven a diario la exclusión social por la condición que los afecta. Desde ahí van surgiendo iniciativas que después iremos traduciendo en proyectos. El 11 de marzo espero llevar una carpeta con sustento de apoyo político para poder ya introducir proyectos de ley en la Cámara.

-¿Cómo cuáles?

-Si hubiera que elegir uno, ley de autismo ahora. Porque en Chile hay más de 80 mil niños y niñas con autismo y tener esa realidad en una familia es tremendo, porque hay que dedicarle mucho tiempo al apoyo terapéutico de sus familiares, dejando de lado el impacto en la salud mental que esto implica.

-Para lo que usted plantea se necesitan más recursos y el presupuesto 2022 redujo el gasto público en alrededor de un 22%, ¿cómo afecta eso a sus aspiraciones legislativas?

-Sin duda que afecta, porque eso jibariza el gasto social, afecta a las distintas áreas sociales; entonces, si no hacemos transformaciones de fondo estamos topados y no podemos avanzar en esto. Ahora, creo que acá hay una cosa fundamental que es la nueva Carta Magna, Partamos con la nueva Constitución, que innove en todos los campos que queremos innovar y tenemos un trabajo a mediano plazo. Es harta la pega que tenemos.

"Tiene que haber pago de royalty"

-¿Qué rol juega en este proceso una reforma tributaria?

-Es absolutamente fundamental una reforma tributaria. Hay que eliminar ciertos impuestos, como, por ejemplo, el impuesto territorial las personas jubiladas, a una sola propiedad; terminar con la evasión, también se requiere mayor fiscalización; que se dejen los impuestos de las empresas en las regiones donde realizan sus negocios, entre otros.

-En ese contexto, ¿qué le parece el royalty minero que se tramita en el Congreso?

-El royalty minero, sin duda, es un gran avance. Tiene que haber pago de royalty minero como ocurre en muchos otros países, en Chile lo que pagan es un impuesto y no un royalty. Al tenerlo significaría que el impuesto a los recursos, a la afectación del suelo, iría al país, pero fundamentalmente a las zonas de extracción. Nosotros queremos nacionalizar el cobre y el litio, porque ahí está el gran sueldo de este país, con eso se financiaría todo y más. Y tenemos que rescatar el agua, porque hasta eso tiene dueño en este país.

-¿Y cómo atraería la inversión a Chile?

-Hay una pequeña trampa en creer que esto pueda alejar la inversión, yo creo que cuando se regulan las cosas se genera estabilidad social y cuando hay estabilidad social los inversionistas se atreven. Y la inestabilidad social que ha habido en este país los últimos años aleja la inversión, la pone en riego, eso ha pasado en otros países.

-Entonces, ¿qué haría para fomentar el crecimiento económico?

-Lo primero, insisto, es darle un fuerte respaldo a las Pyme y eso significa establecer mecanismos de regulación, de fiscalización, evitar la evasión tributaria. Tiene que ser una respuesta integral no fragmentada.

-Hay varias propuestas para reformar el sistema de pensiones, ¿usted cómo lo haría?

-Nuestro sistema de pensiones no es un sistema de reparto. La dictadura, curiosamente, dejó el sistema de reparto para las Fuerzas Armadas y de Orden y el sistema de capitalización individual para el resto de los chilenos. Definitivamente tenemos que buscar un sistema de reparto.

-Dicen los expertos que el sistema de reparto ha fracasado en todas partes...

-Es curioso que el hermano de Piñera, José Piñera, le dejo el sistema de reparto a las Fuerzas Armadas, que tienen pensiones increíbles. Pero, hay que sentarse a conversar y a desarrollar propuestas responsable y documentadamente, pero claramente pasaron muchos años para que esa gente que se cambió de sistema al de las AFP para que se diera cuenta de que la engañaron. Así es que definitivamente hay que terminar con las AFP.