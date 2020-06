Impulsores de la rebaja de la dieta parlamentaria dicen que hay que seguir acortando la brecha de la desigualdad

Política

Los diputados Giorgio Jackson (RD) y Gabriel Boric (CS) valoran que la remuneración de los parlamentarios sea un 25% más baja, que habría sido impulsado por el estallido social.

Poco más de un mes tardó el Consejo de la Alta Dirección Pública en determinar el monto de la dieta parlamentaria –y otras autoridades políticas-, hasta que finalmente hoy la dio a conocer formalmente, de tal manera que a senadores y diputados se les rebajará en un 25% hasta que el organismo que la ley mandató para fijar el monto comience a realizar su tarea. Según el consejo, la dieta de los legisladores y ministros, que alcanzaba a $9.349.853 pasará a $7.012.390.

Según el organismo, desde la perspectiva de la comparación internacional, las dietas brutas de los parlamentarios chilenos pasaron de ocupar el actual segundo lugar de la OCDE, con US$13.638 mensuales -tras Estados Unidos-, al séptimo lugar, con US$10.229, por debajo de Israel. A paridad de poder adquisitivo pasó del primer al tercer lugar, con US$ PPA 17.516.

Por lo que ahora es Colombia el país de Latinoamérica que tendrá a los parlamentarios mejor remunerados. La nueva remuneración de los ministros de Estado también quedó por debajo del promedio de los países de la OCDE -US$10.229 en Chile vs el nuevo promedio de US$12.966 en la OCDE- y a US$ PPA pasó del segundo lugar, después de Suiza, al noveno lugar, por debajo de Austria.

Por otra parte, se hace hincapié en que "es importante tener en cuenta que las asignaciones parlamentarias no son parte de la remuneración y no fueron encargadas al Consejo ADP por la reforma constitucional, por lo que no fueron alteradas por la decisión de este organismo".

Algunos de los principales promotores de la rebaja valoraron que finalmente, después de seis años, se haya concretado la rebaja a los parlamentarios, pese los autores de la iniciativa, originalmente abogaron por el 50%.

En este sentido, el diputado Giorgio Jackson (RD) valoró el avance, que a su juicio fue impulsado por el estallido social del 18 de octubre del año pasado. "Con la definición del Consejo de Alta Dirección Pública se da un paso significativo en el término de privilegios", dijo el legislador; pero advirtió que "sin duda aún nos queda mucho camino por recorrer".

Para Jackson será, "probablemente, el espacio constituyente el idea para continuar y, sobre todo, abrochar esa lucha por una menor desigualdad", para disminuir la brecha entre representantes y representados, recalcó.

Por su parte el diputado Gabriel Boric (CS) recordó lo mal que fueron tratados por sus pares cuando presentaron el proyecto –hace seis años- y que incluso por mucho tiempo ni siquiera lograron que se pusiera en tabla; "sin embargo, logramos congelar los aumentos que se realizaban a los salarios de diputados y senadores, mediante el reajuste al sector público".

Boric coincidió con Jackson en que fue el estallido social el que hizo "inevitable" que la polémica iniciativa fuera discutida, porque "las dietas parlamentarias, en Chile, son desproporcionadas respecto a la realidad nacional e internacional".

Además, fue mucho más directo en sostener que lo que se buscaba con el proyecto original era reducir la dieta a la mitad, por lo que con el escenario actual "no estamos conformes, pero sabemos que es un avance, porque cuando llegamos al Parlamento el 2014, el sueldo de un parlamentario era casi 40 veces el salario mínimo, con esta rebaja será 22 veces".