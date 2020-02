Jacqueline Van Rysselberghe critica a Jadue y le responde a Palacios en medio de polémicas con la UDI

Política

La senadora de la UDI criticó las declaraciones emitidas por el alcalde Daniel Jadue y puso en duda la redacción de una nueva Constitución.

Desde cuestionamientos al ministro de Economía, Lucas Palacios, hasta críticas a los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, fueron parte de las declaraciones emitidas esta mañana por la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe en una entrevista en T13 Radio.

Tras la polémica que generó la decisión del ministro de Economía de suspender su participación en el partido UDI, la senadora y timonel de la tolda política se refirió al tema y dijo que no comprende el congelamiento de su militancia. "Yo no leí en ninguna parte que él dijera que no lo habíamos defendido", comentó.

Respecto a lo mencionado por Jadue durante el fin de semana, en cuanto al derecho que tienen las personas a "defenderse si la legitimidad del uso monopólico de la fuerza se pierde", la senadora oficialista criticó la comparación hecha por el alcalde entre "el Chile de hoy con el de hace 40 años", tachando de "falacia" la "mezcla de cosas para generar un escenario que les conviene".

Además, la presidenta del partido oficialista responsabilizó al alto "nivel de violencia" en el país de imposibilitar la redacción de una nueva Constitución e incluso de participar del plebiscito agendado para el próximo 26 de abril, e hizo un llamado a la oposición a condenar estos hechos.