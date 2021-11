Jaime Araya, diputado electo (Indp.): "Si hay que modificar los marcos legales que regulan la relación entre la minería y la región es el minuto"

Política

Al diputado electo por Antofagasta le preocupa sobre manera generar un marco regulatorio para crear una industria del reciclaje en torno a la actividad minera.

El diputado electo por el distrito 3 (Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe,

San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla), Jaime Araya Guerrero (45), proviene de una familia de políticos y él mismo ha sido activo en esta materia, ya que fue concejal de Antofagasta entre los años 2008 y 2016. Su padre fue alcalde de la misma comuna y su hermano es el senador, Pedro Araya.

Abogado de profesión, postuló a la Cámara como independiente en cupo PPD y, a diferencia de muchos, es optimista respecto del futuro de Chile: "Uno no tiene que tenerle miedo al futuro ni pensar que hay un panorama negro, habrán buenas cosas para nuestro país en la medida que trabajemos juntos, sin recelos ni desconfianzas", enfatiza.

-¿Cuáles son los principales problemas de su distrito, que podría contribuir a mejorar desde la Cámara?

-Necesitamos instrumentos legales que permitan que el reciclaje sea entendido como una herramienta útil para enfrentar la crisis climática; como región minera tenemos que hacernos cargo de las externalidades negativas de la minería y desarrollar, en serio, una industria de reciclaje en la región. Para eso se requiere un marco regulatorio que no existe en la actualidad. Conjuntamente con eso coexiste el tema de cómo hacerse cargo con mucha decisión y sin miedo de la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción. Temas que dañan de manera fundamental la calidad de vida de las regiones y respecto de las cuales se requiere una mirada más eficiente desde el punto de las políticas públicas.

-Mencionaba que Antofagasta es una región minera y en el Congreso se está tramitando un proyecto de royalty minero, ¿está de acuerdo con la iniciativa y como está planteada?

-Creo que es una buena iniciativa y, ojalá, que se apruebe a la brevedad. Pero lo que nuestra región requiere es que la minería entienda que como se desarrolla hoy en día no es viable, porque impacta no sólo negativamente en el desarrollo de la región, sino que sus emisiones dañan al mundo. En eso espero que haya una profunda transformación hacia una minería sustentable, sostenible... es imposible que haya minería verde, porque la minería es un proceso que genera contaminación, pero sí que se eleven de manera sustancial los estándares y, de una vez por todas, la Región de Antofagasta se atreva a dar pasos para desarrollar la industria del hidrógeno verde. El gran desafío que tenemos es armonizar el progreso y desarrollo con el respeto al medio ambiente. Espero que las grandes mineras entiendan que si la producción de riqueza no va acompañada de desarrollo en los territorios, no es desarrollo.

-¿Y cómo se armoniza esta adaptación de las mineras al cambio climático con el crecimiento económico?

-Ciertamente, hay un desafío muy importante por generar riqueza y de eso tengo plena conciencia, pero si la riqueza que se genera no queda en el territorio, no se traduce en bienestar de las comunidades que ahí habitan, la pregunta es cuánto vale ese territorio con ese proyecto y sin ese proyecto. Esa pregunta es la que tenemos que empezar a consensuar con el mundo minero. Y y hay que hacerlo de manera consensuada para que sea estable en el tiempo, porque lo que menos necesitamos es generar incertidumbre e inestabilidad.

-¿Eso se podría resolver a través de una reforma tributaria que le asegurara a las regiones parte de las ganancias de la minería, por ejemplo?

-Tengo la impresión de que no existen las soluciones mágicas en esto, porque entiendo que las mineras necesitan certezas para definir sus inversiones. Pero también tendrán que asumir que en el momento de definiciones que tenemos como país, en que se está escribiendo una nueva Constitución –yo tengo harta confianza en que va a cambiar las reglas del juego para bien-, lo más prudente es esperar el resultado de la nueva Constitución, que sea ratificada por la ciudadanía, para empezar a buscar las soluciones temporales, como es eventualmente el tema de la reforma tributaria.

-Pero, en términos generales, ¿se necesita una reforma tributaria para enfrentar los desafíos en materia social que se plantean desde el estallido social?

-Me parece bastante evidente que tenemos una carga tributaria que todavía permite la recaudación fiscal; no obstante eso, esperaría que las medidas más urgentes estén en reducir los espacios para la evasión y elusión tributaria. Tengo la sensación de que si el Estado fuese más estricto en la fiscalización y hubiera más herramientas contra la evasión y elusión, la recaudación fiscal subiría de manera muy importante. Y ese es uno de los énfasis que tendrá que asumir el futuro gobierno, que espero de todo corazón que lo lidere Gabriel Boric.

-¿De qué manera se debería enfrentar el tema de las pensiones?

-Cómo se financia el sistema de seguridad social es una cosa fundamental y habrá que evaluar sin ningún prejuicio cuáles son los sistemas más eficientes para que los chilenos tengan buenas pensiones, haya más ahorro, más aporte del empleador y mayor compromiso del Estado. Debiéramos estar abiertos a que no haya un sistema único de seguridad social, eventualmente se podría evaluar que convivan sistemas diferentes. Soy firme detractor de las AFP, pero entiendo que de terminar con el sistema no necesariamente hay una línea recta hacia un sistema de reparto. Es una conversación que hay que tener sin ningún tipo de prejuicios para generar un sistema de seguridad social que sea sustentable y sostenible en el tiempo, donde los conceptos de solidaridad intergeneracional estén presentes, pero también tener políticas que incentiven el ahorro de las personas.

-¿Cómo se debería atraer la inversión?

-Chile tiene condiciones inmejorables para la inversión, pero también tenemos que tener una capacidad productiva propia; y, sobre todo, poner mucho foco en las mujeres. Creo que la reactivación hay que pensarla en empleo femenino y, desde ese punto de vista, todos los conceptos asociados a seriedad y responsabilidad, permiten que la gente que está dispuesta a hacer inversiones las haga en Chile. Y tenemos que hacerlo, además, con la perspectiva de un país abierto al mundo. Nuestra ubicación geográfica y, en especial, la zona que yo represento, que puede ser pivote en el desarrollo de Sudamérica, nos abre perspectivas inmensas en la medida que seamos capaces de mirar el mundo con confianza, tranquilidad, haciendo bien las cosas, con mucha responsabilidad, con respeto a los compromisos, esas son cosas fundamentales.