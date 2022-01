José Meza (Part. Rep.): “Los empresarios tienen que ser los primeros en defender el modelo de economía de mercado con su ejemplo”

Política

El diputado electo dice que “la derecha ha sabido interpretar a los votantes de las comunas acomodadas”, pero ha fallado en las que no lo son.

Vive en la comuna de Recoleta y por fue electo diputado por este distrito, el 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca), por lo que José Meza Pereira (32), militante del Partido Republicano, será uno más de los 155 diputados que el 11 de marzo integrarán la Cámara Baja.

Sin embargo, el joven abogado no es novato en política, ya que además de haber postulado sin éxito a la alcaldía de Recoleta en la pasada elección municipal, ha sido asesor legislativo de la diputada María José Hoffmann (UDI) y de la Fundación Jaime Guzmán. Viene de familia de derecha –dice-, estudió en la educación pública y fue dirigente estudiantil.

-¿Por qué postuló a la Cámara?

-La derecha ha sabido interpretar a los votantes de las comunas acomodadas, pero ha fallado en el último tiempo, por lo menos en la zona represento yo -Santiago Centro Norte-, y eso se ve reafirmado en que, por ejemplo, ninguno de los alcaldes de las ocho comunas del distrito es de algún partido de derecha. Era necesario incorporar este tipo de perfiles, el que trato de representar yo en la derecha, y partir de ahora abrir más espacios a gente como yo.

-¿Cuál será su sello?

-Lo más importante para mí es estar sintonizando lo más fielmente posible con las necesidades urgentes de las personas. Por ejemplo, en mi distrito, las necesidades más urgentes son la seguridad pública –que es transversal en todo Chile-que se topa con cosas como el narcotráfico, el crimen organizado y ese tipo de delitos; por otro lado, una cuestión que está muy invisibilizada en mi sector, como la crisis sanitaria que se vive con el problema de la basura.

-A su juicio, ¿esos temas se pueden resolver mediante proyectos de ley?

-Sí, porque hay que avanzar en entregarle mayores herramientas de financiamiento a los municipios para que puedan abordar la crisis sanitaria. A pesar de que soy súper crítico de los alcaldes del distrito y, en particular, del alcalde de la comuna en la que vivo, que es Recoleta, porque han sido bastante ineficientes; también hay que ser objetivo en que no siempre tienen las herramientas y el financiamiento suficiente. En todo caso, no sólo se necesitan proyectos, sino también estar muy pendiente de la utilización de los recursos públicos, fiscalizando.

-A propósito de recursos públicos, en el Presupuesto 2022 se redujo en 22% el gasto público, ¿es posible avanzar en iniciativas como las que plantea pese a ello?

-A pesar de que hay una reducción en el Presupuesto de la nación, eso nos obliga necesariamente a priorizar recursos y es fundamental reducir el gasto político para aumentar el gasto social.

-¿Reduciendo ministerios, empleados del sector público, cómo?

-De partida reduciendo los grandes sueldos del Estado y también algunos gastos innecesarios como los vehículos de distintas reparticiones que se cambian todos los años. Por dar un ejemplo, tiempo atrás, revisé aleatoriamente el presupuesto de Conaf, que a nivel nacional contaba con más de 30 periodistas. Entonces, tenemos que ser implacables en cuanto a no hacer favores políticos con los recursos públicos.

-Se sabe que en 2022 y 2023 el crecimiento se va a reducir sustancialmente, ¿qué debería hacer el gobierno para impulsarlo?

-Lo primero es darle algún grado de certeza jurídica a los inversionistas que traen inversiones al país y que se arriesgan. Chile siempre ha sido un país muy serio en materia internacional y tenemos que seguir en esa senda. Por lo que la primera señal que debe dar el gobierno entrante es que se va a respetar las instituciones y el Estado de Derecho y que se va a perseguir implacablemente a los delincuentes y los terroristas, porque esa incertidumbre genera falta de inversión. También deberá tener una política fiscal, en materia tributaria, consciente de que para recaudar riqueza, primero al que generar esa riqueza.

"A priori no estoy disponible para subir los impuestos"

-¿Hay iniciativas de su excandidato que le gustaría enarbolar en el Congreso?

-Me gustaría avanzar en reducir ciertos impuestos, aunque son materias que le corresponden al Presidente, no sé si el presidente electo estará disponible para reducir la carga tributaria de las empresas que están recién empezando, los emprendedores, hasta que alcancen un cierto nivel del ingresos, porque para repartir riqueza primero hay que generarla, insisto.

-Su candidato también propuso bajarle el impuesto a las grandes empresas, en contraste Boric planteó subir el impuesto de primera categoría y otros, ¿usted se cierra de plano a aprobar alzas de impuesto de cualquier tipo?

-A priori no estoy disponible para subir los impuestos, aunque si llega un proyecto voy a tener que analizarlo; pero la única forma en que estaría disponible para aumentar un impuesto es que o se compense bajando otro, o me demuestren con algún grado de certeza que la recaudación va a ser la que nos están proponiendo y que los recursos se van a gastas eficientemente.

-Ha enfatizado en la estabilidad necesaria para invertir y generar crecimiento, pero ¿qué rol tienen los empresarios en esto?

-Los empresarios tienen que ser los primeros en defender el modelo de economía de mercado con su ejemplo. En este sentido, las colusiones y cualquier tipo de infracción que atente contra el libre mercado le hacen mucho daño al sistema.

-¿Y cómo afecta al mundo empresarial que una figura como Hernán Büchi fuera acusado de interlocking?

-De demostrarse la infracción de la que está siendo acusado le hace un tremendo daño a la credibilidad del sistema, sobre todo cuando se trata de personas con alta valoración que promueven la idea de la libertad. Ahora, hay que esperar que el proceso termine y se demuestre que ocurrió o no.

-¿El próximo gobierno debería generar una relación público-privada más cercana para generar juntos inversión y crecimiento?

-Por supuesto, porque ni el gobierno ni el sector privado son capaces de hacerlo todo. Necesitamos que haya una relación de confianza entre el mundo privado y el mundo público y para que eso se dé se deben cumplir dos supuestos fundamentales: que desde el mundo público se respete la ley y las instituciones; y, también, que los empresarios respeten las reglas y no cometan infracciones que terminen minando la confianza en el sistema.

-Si se aprueba el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), ¿igualmente es necesaria una reforma de pensiones?

-Sí. Sin duda es necesario discutir una reforma de pensiones integral, porque lo que se está discutiendo ahora y, probablemente, se apruebe, es una parte del problema; pero después tenemos que discutir cómo ha funcionado el actual sistema, cómo lo potenciamos y mejoramos, en virtud de los desafíos que se vienen. Somos un país con una expectativa de vida mucho más alta y, la gente, a los 60 o 65 años está en muchos casos viviendo una segunda plenitud de su vida.

-Usted habla de una segunda plenitud de la vida, pero en general la jubilación no alcanza para eso, ¿hay que subir la edad para retirarse?

-Yo soy firme defensor de la idea de que hay que hay que aumentar la edad de jubilación de manera progresiva y hacerlo aplicable para quienes están entrando al mercado laboral en la actualidad.