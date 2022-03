Juan Irarrázaval (Partido Republicano): “Es distinto ser presidente del Banco Central a ser ministro de Hacienda de un gobierno con tintes totalitarios”

Política

Aunque el diputado electo admite que “es mejor” que Mario Marcel sea parte de la nueva administración a que no lo sea, no se muestra muy confiado respecto de lo que haga en su nuevo rol.

Juan Irarrázaval Rossel (38), militante fundador del Partido Republicano (Part. Rep.), resultó electo por el distrito 14 (Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante), en la Cámara de Diputados.

Egresado de derecho de la Universidad de Chile, antes fue concejal de la comuna de Calera de Tango y dirigente estudiantil en la universidad.

-¿Qué lo llevó a postular a la Cámara?

-El 2001 cuando José Antonio Kast fue candidato a diputado por el antiguo distrito 30, en la provincia del Maipo, me puse a trabajar con él en el tema de formación juvenil y también en la parte social, lo que fue derivando a algo cada vez más político. Y ahora es un honor ser diputado por el distrito 14 y representar a la zona donde estudié y he vivido toda mi vida.

-¿Cuáles son sus expectativas acerca del trabajo legislativo?

-El Partido Republicano es el partido del sentido común, por lo tanto, vamos a sorprender, no solamente con la claridad y convicción que vamos a aportar, sino que eso mismo nos va a abrir las puertas para dialogar de manera eficiente con todos los sectores moderados, porque lo que nosotros queremos es restaurar la institucionalidad de este país y eso se logra con diálogo. Lo que no significa en ningún caso renunciar a tomar las medidas necesarias para que en nuestro país nunca más se viole el Estado de derecho tan flagrantemente como se ha hecho en el último tiempo.

-¿Cómo se debería relacionar, a su juicio, la Cámara con el nuevo gobierno?

-Sin duda que vamos a ser una oposición exigente, pero no vamos a ser como la oposición que hoy día deja de serlo para llegar al gobierno, con todas sus mañas y su deslealtad; porque nosotros creemos en la institucionalidad, por lo tanto, siempre vamos a poner el bienestar del país por delante.

-Una de las prioridades del futuro gobierno es la reforma tributaria, ¿comparte que sea necesaria?

-Se entiende que el nuevo gobierno quiera priorizar la reforma tributaria para poder cumplir con su programa, pero la futura administración debe entender que hay cosas más urgentes. Difícilmente, va a poder avanzar en nada si es que antes no se recupera el Estado de Derecho, si es que los chilenos no pueden vivir tranquilos, si es que sigue la gran cantidad de homicidios, si existe una inmigración descontrolada, por lo tanto, la reforma tributaria no sirve de nada si no se resuelven estas urgencias primero.

-¿Qué efectos estima que podría tener sobre el crecimiento económico y la inversión una reforma tributaria?

-El principal efecto que va a producir una reforma tributaria del próximo gobierno va a ser un choque con la realidad. Si uno mira, los especialistas que la van a estar preparando y las caras del Frente Amplio que estarán detrás, se puede observar una sobre ideologización plena y una absoluta falta de calle. Ellos pueden tener las mejores recetas teóricas y un montón de respaldo académico, pero la verdad es que las Pymes y los trabajadores van a padecerla.

-¿No confía en la experiencia del futuro ministro de Hacienda Mario Marcel?

-Las cosas hay que ponerlas en su contexto y ahí caben dos consideraciones. La primera, es quién es Mario Marcel para nuestro sector; y la verdad es que nunca ha sido un paladín para el sistema social de mercado, aunque hoy quisiéramos que fuera así. Lo segundo, es distinto ser consejero del Banco Central, presidente del Banco Central, dirigente de organismos internacionales, tener cargos directivos de segunda línea de gran relevancia dentro de un gobierno, a ser ministro de Hacienda de un gobierno con tintes totalitarios. En resumen, es mejor que Mario Marcel esté ahí, pero no significa que sea bueno.

-¿Los empresarios deberían participar o proponer ideas para una reforma tributaria?

-Claro que los empresarios deberían participar y proponer ideas para una reforma tributaria, pero no solo ellos, sino que todos los chilenos, todos los segmentos deberían poder hacerlo; debiera ser participativa para todos, de manera que así cada grupo pueda defender sus propias visiones en pro del bien común.

-¿Habría que bajarle los impuestos a las grandes empresas?

-Más que bajar los impuestos, creo que se debería equiparar mejor la cancha en materia tributaria. Actualmente quienes necesitan más apoyo en relación a la baja de impuestos son las Pymes, quienes mueven gran parte de la actividad económica nacional y son uno de los principales creadores de impuestos. Me parece que en una primera instancia el foco debe estar puesto en ellos.

El caso de la Convención

-¿Cuáles deberían ser, a su juicio, las prioridades del nuevo gobierno en materia legislativa?

-Ya lo hemos dicho, las prioridades de este gobierno deberían ser restablecer el Estado de Derecho, recuperar el orden público, proteger a las víctimas de la delincuencia y del terrorismo; y, de ahí en adelante, podrán llevar a cabo su programa de gobierno; pero si no ponen primero a las personas, a los chilenos que hoy sufren los embates de la violencia, ninguna de sus propuestas va a dar resultado.

-Pero eso se arrastra del gobierno saliente...

-No solamente con que se arrastre, sino que es culpa sobre todo del gobierno saliente.

-¿Qué importancia le asigna a una reforma de pensiones y cuáles debieran ser sus pilares?

-Creo que la Pensión Garantizada Universal (PGU) es un hito histórico en el sistema de pensiones; y espero que la reforma de pensiones que venga respete sobre todo la capitalización individual y la propiedad de los fondos de pensiones respecto de todos los trabajadores. Algo que se ha discutido poco tiene que ver con el rol de las familias en las pensiones y quizás es momento de ver cómo las familias aportan a la capitalización y cómo se transmiten esos capitales.

-¿A qué se refiere con el aporte de las familias a la capitalización y la transmisión de capitales?

-Se trata de integrar el sistema de pensiones a la realidad de las familias, pensando en el abandono que sufren algunos ancianos hoy y los sistemas de protección que se están viendo. Qué es lo que dice la Doctrina Social de la Iglesia al respecto; en el derecho de familia los alimentos que se den a los ascendientes, etcétera. Todo eso hay que sistematizarlo.

-¿Está de acuerdo con la idea de rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas?

-Todo eso es discutible, sobre todo pensando en que hoy en día el mal sistema de transporte público que tenemos hace que las personas pasen varias horas movilizándose para llegar a sus trabajos. Sin embargo, las cosas se deben hacer bien, no puede ser a costa de las Pymes, a costa de los que están dando empleo y para eso no sirve devolver la mano con subsidios, porque la libertad acá es fundamental para mantener la dinámica económica de Chile. Y esa misma libertad se tiene que ver reflejada en la flexibilidad laboral, que puede discutirse en una jornada de menor horario.

-¿Cómo cree que está haciendo su trabajo la Convención Constitucional?

-La Convención Constitucional está hoy día completamente desconectada de la realidad, están absolutamente cegados, no escuchan a nadie y lo que están proponiendo muestra una absoluta falta de cultura histórica, política y económica al respecto. La verdad es que no se le ve destino a lo que están haciendo y el fracaso de la Convención va a ser solamente culpa de ellos.

-¿Va a rechazar en el plebiscito de salida?

-No sabemos todavía qué va a pasar con el texto constitucional, pero evidentemente que no vamos por buen camino.