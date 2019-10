Justicia anticipa reforma constitucional para zanjar pugna TC y Suprema

Política

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, clarificó lo que podría hacer el gobierno para zanjar la polémica generada entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema por la contienda de competencias; reiterando que si no hay acuerdo entre las entidades por vía normativa se buscará construir “muros infranqueables” entre las instituciones con sus respectivas facultades.

Larraín explicó que “lo que hay es la duda respecto de hasta dónde llega la capacidad de la Corte Suprema de referirse a fallos del TC o hasta donde el TC define materias que no son después susceptibles de revisión por parte de la Corte Suprema, si aquí es donde se produce el traslape de instituciones en que ambos pueden creer tener competencias”.

Anticipó que “una reforma constitucional podría precisar hasta donde llegan la CS y el TC, de manera de generar muros infranqueables que impidan las tensiones y que dos organismos traten las mismas materias, porque ambos son el organismo máximo, el tope, respecto de ellos no hay instancias posteriores a revisar esas materias, no podemos dejar espacio a que tengan situaciones de conflicto entre sí”.

Manifestó que “aquí hay opiniones muy contrastadas entre ambos organismos que reflejan la necesidad de definir y de delimitar sus respectivas competencias para que no se topen estos organismos en sus desempeños, no está contemplado en nuestro ordenamiento un organismo dirimente de estos conflictos, por eso reiteramos el llamado a que el TC y la CS encuentren un camino a través del diálogo para resolver estas eventuales situaciones conflictivas, aquí no puede haber instituciones que le pongan el pie a otra”.

El ministro adelantó que “nosotros así como hemos hecho un llamado al diálogo para resolver en forma directa y bajar las tensiones, porque así lo hemos conversado con el Presidente, estamos trabajando en distintas medidas normativas para ayudar a resolver estos temas, eso incluye una reforma constitucional, que vamos a presentar más adelante y también otros cambios en el ámbito legislativo que dicen relación con otras leyes para definir estos temas”.