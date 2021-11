Kast envía señales en el inicio del balotaje: “Nuestro programa no está escrito en piedra, hay cosas que se pueden mejorar”

Política

El candidato presidencial de derecha precisó que “esto no es una transacción o negociación, esto es una conversación y del diálogo se sacan buenas ideas de los otros, pero aún no nos hemos sentado a dialogar”.

En Calera de Tango inició sus actividades de segunda vuelta el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, con el envío de una señal a los comandos que no lograron pasar al balotaje, afirmando que "siempre planteamos que nuestro programa no estaba escrito en piedra y hay cosas que se pueden mejorar".

El abanderado de derecha señaló que "es un día de alegría y de evaluaciones, en que esperamos encontrarnos con muchas personas. Tenemos más puntos de encuentro que de divergencia", indicando que "todo el trabajo realizado por Ignacio Briones, Joaquín Lavín y el mismo Sebastián Sichel, incluso otros candidatos, vamos a tener puntos en común y vamos a encontrarlos".

Kast, acompañado de algunos diputados electos por el Partido Republicano, indicó que de cara a la segunda vuelta "la ciudadanía va a tener que escoger qué modelo de sociedad quiere. Uno que quiere el totalitarismo y que nos va a llevar al fracaso; o un modelo que quiere la libertad y nos va a llevar al desarrollo".

Complementó con que "si a eso le podemos agregar el trabajo conjunto con dirigentes y políticos, bienvenido. Esto no es una transacción o negociación, esto es una conversación y del diálogo se sacan buenas ideas de los otros. Hoy no puedo decirles vamos a mejorar esto, porque aún no nos hemos sentado a dialogar".

Planteó además que respecto a su programa "tenemos una línea clara que queremos achicar el Estado y para eso lo primero es que no deben haber operadores políticos, apitutados y parientes de ningún parlamentario, alcalde o concejal; eso es el desde, en eso vamos a estar todos de acuerdo. Todos hablan del nepotismo, ahora lo vamos a practicar".

Críticas a retiros de fondos

Kast volvió a criticar los rescates anticipados de los fondos desde las AFP, al indicar que "son una mala política pública y que nos han llevado a personas que aspiran a tener su vivienda propia a través de un crédito hipotecario hoy lo ven como un imposible, porque subieron las tasas de interés. Hay más inflación. Yo no he realizado ningún retiro, porque la mejor política de desarrollo es el crecimiento y la calidad de los empleos y a eso vamos a aspirar".

El candidato destacó los 15 diputados electos del Frente Social Cristiano, anticipando que desde marzo de 2022 "queremos trabajar junto a los partidos oficialistas y los del Partido de la Gente a quienes no conozco, pero debemos formar mayorías para sacar adelante el país con puntos en común, como bajar los grandes sueldos como los del Presidente, y eso lo voy a mantener. Y bajar los impuestos para trabajar con los emprendedores".