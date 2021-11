Kast integra nuevos economistas y define que rebaja impositiva será más progresiva

Política

Se incorporan al comando Soledad Arellano, Sebastián Claro, Sylvia Eyzaguirre, José Luis Daza, Claudio Lucarelli y Patricio Rojas. El candidato pidió a inversionistas “volver a creer en el futuro de Chile”.

Un equipo económico reforzado presentó ayer el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. Se trata de ocho coordinadores que se abocarán a perfeccionar y dar forma a su programa de gobierno, de cara al balotaje del próximo 19 de diciembre.

En el grupo, que ya comenzó su trabajo, se sumarán a Cecilia Cifuentes y Eduardo Guerrero el exvicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro; el excoordinador macro de Sebastián Sichel, Patricio Rojas; el exdecano de Economía de la U. de los Andes, Claudio Lucarelli; la vicerrectora académica de la UAI, Soledad Arellano; la investigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre; y el economista chileno radicado en EEUU, José Luis Daza.

Al presentar a sus nuevos colaboradores, Kast señaló que "se requiere conocimiento técnico y práctico" y afirmó que "tenemos claras cuáles son las urgencias sociales que existen en Chile y para enfrentarlas requerimos claridad en el tema económico".

Uno de los temas principales que analizará el equipo es la propuesta tributaria de la candidatura, que ha generado críticas debido al impacto fiscal de reducir desde 27% a 17% los impuestos corporativos.

"Mantenemos la línea clara de que queremos rebajar la tasa tributaria, pero de acuerdo a la realidad", matizó Kast, enviando señales de moderación respecto a su idea original.

Aclaró que "eso es algo que tenemos que reconocer, que Chile está pasando momentos difíciles y para eso tenemos aquí un gran equipo que nos va a ayudar y orientar a cómo hacer eso de manera progresiva y de acuerdo a las condiciones que permita el país".

El exdiputado sostuvo que "el control de gasto fiscal es esencial" y planteó que "queremos pedirle a los inversionistas que vuelvan a creer que el futuro de Chile es promisorio si es que hacemos las cosas bien".

Planteó que "hay personas que tenían legítimo temor de cuál era el futuro de Chile, algo de eso se supera con un Parlamento más equilibrado, no con un Parlamento que se inclina solamente hacia la izquierda. Hoy hay un equilibrio político".

Respecto a sus compromisos programáticos, dijo que "nuestro objetivo fundamental es lograr la recuperación de la economía y el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos, el compromiso con un marco fiscal sustentable, donde su mantención es condición indispensable para la recuperación económica".

Kast recalcó que los ejes de su programa económico están en temas sociales y que la política fiscal estará orientada hacia "un equilibrio de mediano plazo que permita una estructura tributaria más simple, competitiva y proinversión".

El CV de los integrantes

Patricio Rojas es ingeniero comercial de la UC, magíster en Economía y doctor del MIT.

Eyzaguirre es filósofa de la U. de Chile e investigadora del CEP. Fue asesora del Ministerio de Educación y actualmente es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Ciencia.

Claro es ingeniero comercial de la UC y doctor de UCLA. Fue vicepresidente del Banco Central.

Daza es doctor en economía en la U. de Georgetown, consejero de políticas públicas de LyD, con amplia trayectoria en la banca internacional y el Banco Central.

Arellano es ingeniero comercial de la UC y doctora en economía del MIT, fue ministra suplente del TDLC y subsecretaria de Planificación y de Evaluación Social en el primer gobierno de Sebastián Pïñera.

Lucarelli es agrónomo de la UC y doctor en economía de la U. de Pennsylvania.

Cifuentes es ingeniera comercial y magister en economía de la UC, consejera del Consejo consultivo Previsional y es profesora del ESE Bussiness School de la U, de los Andes.

Guerrero, en tanto, es ingeniero comercial y magister en economía en la UC y ha desarrollado su carrera ligado al sector financiero y el emprendimiento.

Rojas: sistema tributario "eficiente"

Haciéndose eco de sus declaraciones cuando era parte del comando de Sichel respecto a que el programa de Kast tenía "debilidades importantes", Patricio Rojas valoró el enfoque que se está dando en el actual contexto al plan de acción del candidato republicano y agregó que la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo tiene un rol fundamental. En ese sentido, la condicionalidad a poder modificar los temas tributarios "va con ese principio".

El economista añadió que, en la medida que se avance en todo lo que es la sostenibilidad fiscal y ordenar las cuentas fiscales, "por supuesto de que la eficiencia de un sistema tributario pasa también por poder hacer una reducción de algún tipo de impuestos, pero es una condicionalidad que pasa por lograr ese equilibrio fiscal en el mediano y largo plazo. Es un tema en el cual tenemos que trabajar".

Cifuentes: devolución de impuestos

Cecilia Cifuentes agradeció a quienes sostuvo que "trataremos entre todos resolver los problemas que tenemos, con la idea de que podamos recuperar el camino de mejoramiento de la vida de todos los ciudadanos que requiere responsabilidad y mantener el compromiso fiscal. Vamos a tratar de elaborar un programa que cumpla con esas condiciones".

Afirmó que el tema de los impuestos en el programa de gobierno tiene que ver con lograr que las personas tengan "mejor calidad de vida", que el país vuelva a crecer y tener inversiones.

"La situación fiscal hoy está bien debilitada y no preocuparse del deterioro fiscal es una forma oculta de cobrarle impuestos a las personas", sostuvo.

Acotó que "siempre vamos a tener el objetivo de que en la medida que se pueda, devolverle a las personas lo que pagan en impuestos, pero como principio es bien importante la sostenibilidad fiscal".

Claro: adecuar el programa a la realidad

Sebastián Claro indicó que la situación económica en Chile "no es fácil, la situación fiscal es difícil, se augura un crecimiento debilitado hacia adelante, la inflación es alta y hay mucha incertidumbre". Con este cuadro, señaló que "lo responsable para el país es dar cuenta de esa realidad y adecuar el programa a esa realidad. Hemos sido convocados a hacer ese trabajo, que está empezando, no terminado".

Afirmó que "los principios que guían el programa son tres: volver a crecer, estabilizar y consolidar las cuentas fiscales y apoyar a las familias con programas sociales que los necesitan. Compatibilizar esos tres objetivos nunca ha sido fácil, y tampoco lo es en estas circunstancias".

Dijo que "el objetivo y la invitación es a convocar a este grupo de profesionales a adecuar el programa a esta nueva realidad y no tengo dudas que la ciudadanía lo va a valorar".