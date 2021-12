Kast le pide “prudencia” a Bachelet y espera reunirse con la expresidenta si ella concreta reunión con Boric

Política

El candidato del Frente Social Cristino afirmó que espera que en el debate de esta noche se hable sobre las urgencias sociales.

A una semana de la segunda vuelta, la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, regresó a Chile para las festividades de fin de año y la expectativa por una eventual reunión con Gabriel Boric generó que el otro candidato a La Moneda, José Antonio Kast, señalara que si eso ocurre espera que también se junte con él.

Kast indicó que "me alegro que la presidenta Bachelet pueda llegar a Chile a compartir con su familia. No sé si (Boric) ya se habrá reunido con ella. Si es así, a mí también me gustaría reunirme con ella, porque ella fue Presidenta en dos ocasiones y me gustaría que conociera el planteamiento de los dos candidatos más allá de que no compartamos muchas líneas políticas".

Afirmó que "me gustaría explicarle nuestras disputas. La presidenta Bachelet trabajó en su gabinete con el PC, por lo tanto, ella ya tuvo una experiencia en algunos ministerios, pero la gran diferencia es que Boric va a tener al PC completo dentro del gobierno".

Agregó que la ex mandataria "debe ser muy prudente en los apoyos que dé. Es su libertad, pero tiene que tener claro que representa a todos los países en la defensa de la libertad y el respeto a los Derechos Humanos".

Cabe señalar que hasta ahora no hay certeza de que Bachelet vaya a reunirse con Boric y es poco probable que lo haga debido a que su cargo de alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU le impide participar en actos de campaña.

Respecto al debate presidencial de Anatel de esta noche, Kast sostuvo que "espero que hablemos de las urgencias sociales: salud, educación, energías renovables, la vivienda". Se tratará de la última actividad en que ambos candidatos coinciden de cara al cierre de las campañas de este jueves.