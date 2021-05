La agenda semanal del Congreso: Bono de $ 200 mil y salario mínimo se tomarán la discusión

Política

Junto con el debate que se producirá en torno al proyecto de salario mínimo que también ingresó a resta Corporación.

Esta semana, y varias hacia adelante, el debate en la Cámara de Diputados estará centrado en el proyecto de salario mínimo, que el Gobierno ingresó el viernes por la noche al Congreso, junto con el que crea un bono de $ 200 mil para quienes tienen sus cuentas de cotización en las AFP en cero producto de retiros anteriores.

Adicionalmente, el Congreso está abocado a las negociaciones con el Ejecutivo en torno al acuerdo que permitiría la creación de una renta básica universal y en las exenciones tributarias.

La Comisión de Trabajo de la Cámara tiene en la tabla de hoy revisar el proyecto que establece el feriado obligatorio para los trabajadores del comercio los días 15 y 16 de mayo, fin de semana en que se realizarán las elecciones de gobernador, alcaldes, concejales y convencionales constituyentes. Esta iniciativa está en segundo trámite, pues ya fue aprobada por el Senado.

Además, se espera que en esta sesión, fijada para las 12:00 horas, los ministros presenten el proyecto que crea el bono de $ 200 mil y, eventualmente, el de salario mínimo.

Estas iniciativas ingresadas el viernes iniciarían su primer trámite en la Cámara para luego de ser votadas en la Comisión de Trabajo, continuar su tramitación en la Comisión de Hacienda, para por último ser votada en Sala. El proyecto del bono tiene una urgencia de discusión inmediata (seis días de discusión y votación en cada cámara), por lo que no modificarse esa urgencia podría votarse en Sala esta semana.

Según informó el presidente de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, después de la sesión de hoy, la instancia sesionará mañana en la mañana, en paralelo a la Sala para recibir audiencias relativas al bono y en la tarde se realizará otra sesión con el objetivo de votar el proyecto. Tras lo cual sería despachado a la Comisión de Hacienda, que se espera cite para las 09:00 de la mañana del miércoles y a partir de las 17:00 horas lo votaría la Sala en sesión especial.

Si lo depachan ese mismo miércoles al Senado, el jueves 6 este podría iniciar la tramitación a toda velocidad.

Renta básica universal

Junto con ello, en la Cámara de Diputados, un sector de la oposición, liderado por el diputado Matías Walker (DC), ingresó el 26 de marzo una reforma constitucional que establece la creación de una renta básica universal, con lo que se adelantó a las negociaciones que comenzó el Congreso con el Gobierno la semana pasada.

Como no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo, esta iniciativa no tiene urgencia y fue remitida a la Comisión de Constitución de la Corporación, que no la ha puesto aún en tabla y, hasta ahora, se desconoce en qué fecha lo harán.

Esta comisión se abocará en su sesión de mañana martes a la discusión y votación en particular del proyecto que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente y modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, adecuando las penas aplicables. La iniciativa se encuentra en su primer trámite y sin urgencia alguna.

Durante esta jornada, a partir de las 12:00 horas, la Comisión de Hacienda de la Cámara votará hasta total despecho el proyecto que crea un royalty minero, tras lo cual se despacharía para ser votado en Sala, aunque aún no hay fecho para ello y dado que habrá otros proyectos con urgencia, es improbable que se vote en la sala esta semana. La iniciativa está en el primer trámite en la Cámara.

Mientras que este martes, la Comisión de Agricultura de la Cámara continúa el estudio del mensaje presidencial que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley Nº18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, que el Gobierno ingresó el 2 de marzo de este año con suma urgencia (15 días en cada cámara para su tramitación).

Por otro lado, la Sala de la Cámara vota este martes una serie de proyectos relativos a convenios de transporte y servicios aéreos entre Chile y Turquía, Qatar, Finlandia y la República Checa, todos en primer trámite. Además vota, en tercer trámte, las modificaciones del Senado al proyecto que establece nuevas sanciones al delito de contrabando.

Por otra parte, la Sala está citada para el jueves 6 a fin de votar desde las 10:00 de la mañana el proyecto de royalty minero.