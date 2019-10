La calle hizo caer a Chadwick, el ministro más poderoso de los gobiernos de Piñera

Política

El gobierno comprobó esta semana que la relación empática, representada por la intendenta Karla Rubilar, daba más frutos que la rudeza de Chadwick.

El cambio era gabinete una de las reiteradas peticiones de la calle desde el inicio de las manifestaciones y la figura del ministro del Interior, Andrés Chadwick, se fue convirtiendo, con el paso de los días, en el foco de la rabia de los manifestantes y también de un grupo de parlamentarios que preparaban una acusación constitucional en su contra, debido a la actuación de Carabineros y fuerzas militares durante el periodo de vigencia del Estado de Emergencia.

Sin embargo, la principal duda acerca de su salida era si el Presidente Sebastián Piñera dejaría ir a uno de los secretarios de Estado de su mayor confianza, a su primo hermano. Durante más de una semana las principales avenidas de la Región Metropolitana y del país estuvieron colmadas de manifestantes, pero La Moneda decidió optar por la estrategia de Interior, de realzar los hechos de violencia y sacar a los militares a la calle. Es sabido que uno de los principales representantes de los llamados "halcones" del gobierno es Chadwick, pero su estrategia de mano dura no solo no dio los resultados esperados por el gobierno, sino que provocó que más gente saliera a la calle a manifestarse en contra del gobierno.

Adicionalmente, en su propio sector comenzaron a pedir un cambio de gabinete. Si bien en público evitaban dar nombres concretos respectos a quién debería dejar el equipo ministerial, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, habló de que deberían salir "al menos ocho" ministros. Y en privado no eran pocos los que ya tenían un listado que incluía los titulares de Hacienda, Economía y el propio Chadwick. Ello con el argumento de que sus respectivos perfiles no eran los adecuados para ayudar a Presidente a salir de esta crisis.

Incluso en las redes sociales, la diputada Ximena Ossandón hizo circular una declaración de su hermano, el senador Manuel José, que en 2014 en el desaparecido programa Tolerancia Cero advertía que "hay dos Chile y así como hubo un golpe militar, en un par de años tendremos un golpe social". Él mismo dijo al inicio de las manifestaciones que si él fuera Presidente, "habría hecho un cambio de gabinete".

A estas voces se sumaron abiertamente la de alcaldes oficialistas tales como Rodolfo Carter de La Florida o Germán Codina de Puente Alto.

Se acabó la era Chadwick

Pero, tal vez lo que selló su salida, fueron las muertes que se produjeron con los militares en las calles producto del Estado de Emergencia y toque de queda de la última semana. Aunque el discurso de La Moneda se fue moderando con el paso de los días, ya que pese a los anuncios del mandatario no se aplacó el clamor de las manifestaciones, y se empezó a reconocer que la mayoría de las protestas eran pacíficas, se mantuvo el discurso de que algunos de los fallecidos se encontraban robando y saqueando, aprovechándose de la situación de crisis.

No obstante, al ser citado a la Cámara de Diputados para explicar la situación, el jefe de gabinete no reconoció responsabilidad alguna en todo lo ocurrido. A la salida de la Sala de la Cámara y consultado acerca del balance de detenidos, heridos y accidentados a raíz de la del conflicto social, el secretario de Estado sentenció que "yo asumo mis responsabilidades, pero obviamente no tengo ninguna responsabilidad política por esta situación".

Efecto Catrillanca

A estas alturas la línea de crédito del ministro ya estaba casi agotada. Y se venía debilitando desde noviembre pasado, cuando el comunero mapuche Camilo Catrillanca murió en extrañas circunstancias y las confusas declaraciones de Carabineros fueron defendidas por Chadwick, generando críticas en la medida que la versión de los uniformados perdían fuerzas en la medida que se conocían videos y audios del operativo.

Adicionalmente, hace mucho tiempo que el ministro perdió influencia en la UDI, partido en el que milita y que si bien lo han defendido, esta vez nadie estaba en disposición de inmolarse por él. Adicionalmente, el gobierno ha comprobado in situ, durante las manifestaciones, que la relación empática, representada por la intendenta Karla Rubilar, da más frutos que la rudeza de Chadwick.