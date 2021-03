La Cámara vota hoy el proyecto que cambia la fecha de las elecciones de abril luego que la comisión lo despachara anoche

Política

La Sala está convocada para las 09:00 de la mañana para analizar la iniciativa.

En el marco de un debate, a veces bastante tenso, cargado de ironías entre los parlamentarios oficialistas y de oposición, las comisiones unidas de Constitución y Gobierno de la Cámara aprobaron y despacharon a Sala –citada para votar hoy desde las 09:00 de la mañana- la reforma constitucional del Ejecutivo que posterga las elecciones de gobernador, alcalde, concejales y convencionales constituyentes del 10 y 11 de abril para el fin de semana del 15 y 16 de mayo.

La extensa jornada de tramitación, que se inició a las 10:30 de la mañana de ayer y donde se escuchó nuevamente una extensa exposición del ministro de Salud, Enrique Paris, que reiteró que la principal razón del gobierno para proponer la postergación es la compleja situación sanitaria que afecta al país. Por lo mismo, hizo hincapié en que el alto número de inoculados a la altura de mediados de mayo permitirá realizar un proceso electoral seguro y participativo.

Ya por la noche, antes de retirarse, Paris entregó cifras para reafirmar lo dicho más temprano, asegurando que al 15 y 16 de mayo habrá 8,7 millones de inoculados con una dosis y 7,5 millones con las dos dosis. Además, adelantó que este miércoles habrá anuncios en materia de fronteras y sobre mayor restricción de permisos.

Si bien se aprobó por amplio margen la postergación de las elecciones y la fecha propuesta por el Ejecutivo; no hubo igual ánimo para respaldar el numeral que suspende las campañas electorales. Si bien se aprobó la proposición del gobierno con los votos de la oposición y tres diputados oficialistas, la mayoría del sector la rechazó.

Esta situación provocó la sorpresa de la oposición, que en un primer momento supuso que el oficialismo se restaba equivocando al votar; sin embargo, los diputados tanto de la UDI, RN y Evópoli insistieron en su punto y mantuvieron el rechazo.

Suspención de campaña

Este fue el principal escollo del debate durante la jornada, ya que representantes de las bancadas del PPD y comunista dejaron registrada su postura acerca de que si esa votación se mantiene en la Sala, no concurrirán con sus votos para aprobar el proyecto en su conjunto.

La preocupación de los diputados opositores es que a partir de esa votación se les generó la "desconfianza" respecto de que el oficialismo pretenda postergar las elecciones sin suspender la campaña, lo que consideraron constituye una "trampa".

El problema se origina en la redacción del numeral, algo que admitió el propio Ejecutivo, ya que lo que propone el gobierno es suspender las campañas electorales e instalación de propaganda, con excepción de la que ya está ubicada en espacios privados, la que podría permanecer en su lugar. No obstante, no explicita que no se podrá instalar nueva propaganda en espacios privados.

Lo que se podría interpretar como que se puede seguir instalando propaganda en espacios privados. Situación que podría derivar, según advirtió el diputado René Saffirio (Indep.), en que en de mantenerse la votación del oficialismo en este tema, se aprobara "postergar la elección, pero no la campaña".

Lo que finalmente se subsanó con una serie de indicaciones aprobadas que apuntan a explicitar el punto en debate.