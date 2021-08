La controversial carrera política y sindical de Cristián Cuevas el abanderado presidencial de la Lista del Pueblo

Política

El exdirigente sindical del cobre, ha tenido tres intentos fallidos por llegar a la Cámara de Diputados desde 2003.

Finalmente, la Lista del Pueblo definió a su abanderado presidencial, decantándose por el exdirigente sindical de Codelco Cristián Cuevas Zambrano (52), con una fórmula que ya está generando críticas en el mundo político y descartando así el respaldo de este sector a la aspiración del alcalde de Valparaíso, Jorge Scharp, en un desafío a La Moneda.

En su elección votaron 76 representantes de la Lista del Pueblo y 43 se inclinaron por su opción, de esta manera fue ungido por el movimiento como su abanderado.

Cuevas no es un novato en política, pero sí una figura controversial, y desde su juventud tiene una nutrida militancia en partidos de izquierda. Natural de la Región de Concepción, creció en Lota y realizó su enseñanza media en un liceo de Coronel. Más tarde realizó estudios de servicio social, en la desaparecida Universidad Arcis.

Hijo de un minero del carbón conoció de cerca la precariedad de esas faenas y a los 14 años ingresó al Partido Socialista. Más tarde, casualmente –como él mismo ha contado- , en 1998, en una manifestación por los derechos humanos conoció a la dirigenta comunista Gladys Marín y decidió apoyar su candidatura presidencial, renunciando al PS e ingresando a militar al Partido Comunista en 1999. En 2003 fue candidato a diputado por primera vez, en el Pacto de la Concertación, en representación del distrito 46 (Lota), aunque no llegó al Congreso.

Luego, el año 2009 la colectividad encabezada por Guillermo Teillier, lo llevó de candidato a diputado por el distrito 3 (Calama) nuevamente sin éxito. Su militancia en esta tienda llegó a su fin el año 2015 y en 2016 es parte de los fundadores de Convergencia Social. El año 2017 tiene un nuevo intento fallido por llegar a la Cámara por el distrito 20 (Concepción), apoyado por el Frente Amplio. Y renuncia a fines de 2019 a Convergencia Social, luego que el diputado Gabriel Boric participara en el Acuerdo por la Paz que dio origen al proceso constituyente, en virtud del cual se llegó a la Convención Constitucional.

Su accionar político lo llevó a ser nombrado como delegado laboral en España, el año 2014, por la entonces presidenta Michelle Bachelet, cargo al que renunció en julio de ese mismo año, a raíz de la muerte de un trabajador de la División El Salvador, en medio de protestas por mejoras salariales. Más recientemente apoyó la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez y hasta la primaria del 18 de julio, la opción de Daniel Jadue.

Dirigente minero sin serlo

Sin embargo, Cristián Cuevas es más conocido por su trayectoria sindical, gracias a la cual llegó a convertirse en presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), creada por trabajadores contratistas y subcontratistas del cobre sindicalizados, en el año 2007.

Su carrera sindical no estuvo exenta de críticas puesto nunca fue minero, algo de lo que propio Cuevas se hace cargo en una entrevista a Punto Final, en que señala que pese a no haberlo sido "he trabajado prestando servicios a la minería, en Codelco. Trabajé en los túneles, en el área industrial y en servicios de alimentación". De hecho, comenzó su trabajo en esta área el año 1997, como obrero en Sodexo Chile, en la Minera Andina, mientras estaba radicado en Los Andes.

Durante su época de dirigente sindical tuvo una compleja relación con el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, a quien cuestionaba su interés por velar por los derechos de los trabajadores, integrando el directorio de Codelco y en más de una oportunidad lo calificó de "dirigente trásfuga".

En el año 2008, Cuevas fue electo consejero de la Central Unitaria de Trabajadores y en esa época se refirió por primera vez públicamente a su condición sexual.