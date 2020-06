La DC no se sumará al grupo de trabajo que convoque el gobierno para discutir los criterios de admisibilidad de los proyectos

Política

A través de una declaración pública, los máximos dirigentes de la colectividad argumentaron, entre otras cosas, que las urgencias del país son muy distintas a las que parece tener el presidente Sebastián Piñera.

Ante el polémico anuncio del Presidente Sebastián Piñera en cuanto a convocar a un grupo de expertos y exlegisladores para perfeccionar los criterios que determinan la admisibilidad de proyectos de ley, la Democracia Cristiana-a través de una declaración pública- señaló que tanto el Senado como la Cámara tienen un procedimiento para ello y que el gobierno tiene la facultad de recurrir al Tribunal Constitucional si estima que las iniciativas tramitadas son inadmisibles.

El texto de siete puntos, advierte que el Presidente de la República cuenta con las facultades para impugnar la constitucionalidad de mociones parlamentarias sobre materias que considere de su iniciativa exclusiva y que no cuenten con su patrocinio. En este sentido, la declaración añade que "Si el gobierno no quiere pagar el costo político de ir al TC a impugnarlos -porque cuentan con respaldo y urgencia para la ciudadanía- debe decirlo claramente y no armar estas comisiones de expertos, que son totalmente innecesarias".

A través de la declaración, los dirigentes de la DC expresan su "plena convicción de que la polémica sobre los proyectos tramitados por el Congreso, que versarían sobre materias de exclusiva iniciativa del Presidente, no es un problema legislativo sino claramente político", por lo que el propio gobierno "es el llamado a solucionarlo, sobre la base de un diálogo fluido con los parlamentarios que permitan hacerse cargo de manera concreta de los problemas que buscan solucionar dichas iniciativas".

Adicionalmente, el documento plantea lo que ya otros representantes de la oposición ha señalado, respecto a que "el debate de fondo sobre las facultades del Congreso, así como el manejo de las urgencias, será materia del proceso constituyente que iniciaremos con el plebiscito del próximo mes de octubre".

Por último, la declaración da cuenta de la convicción de los dirigentes falangistas "de que las urgencias del país, en medio de una pandemia mal manejada que se está convirtiendo en un desastre sanitario, económico, social y humanitario, son muy distintas a las que muestra el Presidente de convocando a este grupo trabajo", por lo que "como Democracia Cristiana desde ya anunciamos que no participaremos de ningún grupo de trabajo que se convoque al efecto".