La estrategia de la DC de cara al plebiscito y la elección de convencionales en octubre

Política

El falangismo espera formar a lo menos 10 mil voluntarios para trabajar en la campaña por "Yo Apruebo" una nueva Constitución

Con una clase acerca de lo que será el proceso constituyente a cargo del abogado constitucionalista Patricio Zapata, la Democracia Cristiana dio inicio el sábado 11 de enero al proceso de preparación de quienes participarán en la campaña de la colectividad por una nueva Constitución. Iniciativa en la que también estará involucrado el Centro Democracia y Comunidad (CDC), que el 23 de enero inicia un diplomado on line sobre temas relativos al proceso constituyente y nueva Constitución y para el cual se abrieron las inscripciones el pasado fin de semana.

El presidente de la juventud de la DC, Manuel Gallardo, en su calidad de secretario ejecutivo de la coordinación de la campaña del partido por el "apruebo" y brazo derecho de la vicepresidenta falangista Carmen Frei advirtió que lo que hay que hacer de aquí al 26 de abril, día del plebiscito, es "sacar a los partidos políticos a la calle, no pueden seguir atemorizados por lo que les puedan decir en la calle" y llamó "a romper esa barrera de falta de confianza, justamente escuchando a la ciudadanía".

A juicio de Gallardo, el plebiscito está dando hoy día la oportunidad de acercarse a la gente haciendo talleres, educación cívica y "hace del proceso constituyente un proceso muy pedagógico".

-Para eso, ¿cómo se está organizando la DC?

-Lo que vamos a hacer durante los próximos 15 días es armar 16 comandos regionales, montar 242 comandos comunales y articularnos con el resto de la oposición y con el mundo independiente. Porque el tema de la Convención Constitucional no le pertenece ni a la Democracia Cristiana ni a los partidos, ni exclusivamente a los partidos de oposición. Si bien esta demanda tiene 40 años, y parte con el presidente (Eduardo) Frei Montalva, hoy día es una demanda ciudadana. Sin la crisis social sería imposible estar discutiendo esto.

-¿A cuánta gente aspiran convocar para hacer campaña?

-Tenemos la tarea de formar 10 mil voluntarios, que se van a formar por la vía de talleres regionales y comunales. Vamos a lanzar un equipamiento digital de apoyo y un diplomado on line, abierto para todos los que quieran participar, va a durar un mes y se inicia el 23 de enero. Hoy día comienzan las postulaciones (sábado), para que la gente se forme más profundamente en el tema constitucional.

-¿Quiénes son los voluntarios o qué perfil deben cumplir?

-Todos los que quieran participar. Y los vamos a proveer con un dosier con la información básica de lo que Chile se juega el 26 de abril. Vamos a crear un manual y un glosario del Constituyente. También vamos a entregar una especie de diseño de taller, de tal manera que quienes se formen como voluntarios puedan ir a cualquier organización social y en un taller de unos 40 minutos le puedan explicar a la gente en qué consiste el plebiscito del 26 de abril.

-¿Habrá alguna coordinación a nivel de la oposición?, porque es extraño que no estén todos en un mismo comando y ese podría ser un factor negativo.

-Nosotros no vamos a escatimar esfuerzos en seguir haciendo llamados a la unidad. Y los llamados a la unidad no sólo son por la prensa, estamos haciendo gestiones, estamos conversando con el resto de los partidos, en lo que la señora Carmen Frei está cumpliendo un rol muy importante, ella es un rostro que permite unidad y da un paraguas de garantías para todos. Así, estamos tratando de hablar con todos los actores de la oposición, entendiendo que lo que tenemos que hacer, incluso, es ir a buscar los que en Chile Vamos están por el "Yo Apruebo".

Sin embargo, el dirigente juvenil advierte que la unidad no solo pasa por los partidos políticos, sino que "la mesa social, los sindicatos, las juntas de vecinos, las diferentes organizaciones, tenemos que converger en algún momento en acciones que den un solo mensaje para la unidad". En el contexto de conversar con todos, Gallardo comenta que este miércoles concurrirá a la sede del Congreso en Valparaíso donde se reunirá con la bancada falangista, pero insiste en que "nuestro afán es la unidad, porque este proceso no lo gana un partido, separado de los otros, sino que lo tiene que ganar toda la gente".

El presidente de la JDC tiene la convicción de que "creo que la gente necesita ver a todos el mundo que está detrás del Yo Apruebo en una sola fotografía, eso es muy importante. Aquí no hay ninguna pequeñez que no se pueda solucionar ante la oportunidad de tener una nueva Constitución. En eso no vamos a escatimar esfuerzos", concluye.

Se buscan candidatos

Otra parte del proceso es buscar a los candidatos a convencionales, bajo la lógica de que los partidos aspiran a que sus posturas sobre los distintos temas sean plasmadas en la nueva Carta Fundamental. El encargado de buscar candidatos en la DC es otro de los vicepresidentes, Rodrigo Albornoz.

-¿Cuál es la estrategia del partido para convocar candidatos a convencionales?

-Lo que sale en los medios son los rostros conocidos, pero nuestra convocatoria va a ser amplia. Entendemos, y es una posición que se está discutiendo, que los espacios -a lo menos de la Democracia Cristiana- sean espacios también para el mundo independiente. Tenemos que dar muestras de paridad, aunque que esta no sea finalmente parte del sistema, nosotros tenemos la opción y la posibilidad de tener una lista paritaria, con mucha representación de jóvenes y pueblos originarios también. Por lo tanto nuestra convocatoria va a estar dirigida a elaborar listas de constituyentes independientes, muy populares, muy social y muy representativas del mundo territorial.

-También van a llevar rostros emblemáticos de la DC

-Efectivamente, porque es un aporte agregar ciertas personas que tengan la capacidad o que muestran algún liderazgos al día de hoy. Pero lo fundamental es que, pese a que solo se elegirán 155, esta es una oportunidad para abrir espacios y también para abrir el debate.

-Entonces, ¿cómo trabajarán para elegir a quiénes serán candidatos?

-Nuestra primera tarea es alinear el propósito de ser candidato a la constituyente con el deber de ser monitores para el plebiscito de abril. Entonces, como primero hay que ganar el plebiscito de abril, lo que estamos haciendo es llamar a comprometerse como voluntarios para el proceso constituyente en la tarea de educar, promover ideas, de rebatir democráticamente algunos prejuicios que la derecha va a ir planteando. Y ese va a ser el camino para, en definitiva, ir proyectándose en sus territorios como candidatos.