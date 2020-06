Larraín y plan de reactivación: “Es urgente que se mantenga integral, que no se fragmente”

Política

juicio del líder de los industriales, se requieren más detalles sobre el marco fiscal convenido y las medidas para impulsar la economía.

Una tramitación integral es la que, a juicio del titular de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, debe tener el “Plan de emergencia por la protección de los ingresos y la reactivación económica y del empleo al alero de un marco de convergencia fiscal de mediano plazo”, acordado entre el Gobierno y la oposición el pasado fin de semana.

Según el líder gremial, se trata de un acuerdo clave si se busca reactivar la economía en los próximos meses, pero que requiere mayores detalles en algunas materias, en especial las que dicen relación con la reactivación.

“Si bien creo que Chile será el único país de la región que tendrá en el año una caída de su economía de un dígito, nos acercamos al -10%. Con mayor razón debemos trabajar las bajadas de las propuestas de la parte recuperación económica del acuerdo. Tienen que estar listas para cuando llegue el momento de usarlas”, dijo Larraín.

- ¿Qué le pareció el acuerdo?

- Muestra que una parte importante de la clase política está dispuesta a enfrentar con acuerdos la difícil situación que vive el país. Lograr un consenso transversal en medidas de protección social y recuperación económica, sobre todo dentro de un marco fiscal responsable por un periodo de 24 meses, es un hito relevante.

Sin embargo, este es un acuerdo que suscribieron integrantes de la comisión ampliada de Hacienda con el Gobierno, y si bien también ha sido respaldado por los respectivos presidentes de los partidos políticos, aún debe pasar por el Congreso. En ese paso por el parlamento hay una cosa bien relevante, y es que este es un acuerdo integral, indivisible, y sin perjuicio de que podrá secuenciarse la tramitación de los proyectos de ley, probablemente priorizando las mejora en el Ingreso Familiar de Emergencia, la Ley de protección al Empleo y las correcciones a los créditos Fogape, no se puede separar de la creación del fondo extrapresupuestario que le permitirá al Gobierno ejecutar las medidas con flexibilidad, agilidad.

Lo que viene ahora es observar cómo el Congreso mantiene este de forma integral y no lo fragmenta postergando algunas discusiones y anticipando otras.

- ¿Son suficientes las medidas o será necesario reevaluar lo acordado? ante el escenario de incertidumbre...

- Tan importante como consolidar discusiones en el parlamento en los próximos días, es que el Congreso dé una señal de que va a mantener este todo integral en su tramitación.

La segunda parte importante, es que también esperamos que la disposición a acompañar con más medidas el acuerdo ojalá siga presente, porque creo que sobre todo lo que se refiere a recuperación económica, a diferencia de lo que es marco fiscal y protección social, son más bien enunciados, titulares.

En recuperación económica hay titulares muy positivos, como subsidios al empleo, fondos de reconversión laboral, incentivos a la inversión, agilizando permisos por un lado y, por otro lado, el instrumento de la depreciación instantánea, pero le falta una bajada con mucha más precisión.

- ¿A qué se refiere?

- Se requiere que tanto las materias de marco fiscal como recuperación económica se precisen. Nos parece que hay que extender el concepto de depreciación instantánea a toda inversión que se haga en activos intangibles, en emprendimientos de base tecnológica. ¿Por qué no aplicar el concepto de depreciación instantánea cuando una empresa invierte en un emprendimiento de base tecnológica? Eso como Sofofa lo hemos propuesto y nos parece que falta para reactivar la recuperación con la economía del futuro.

-¿Qué otras materias es necesario incluir?

-Un segundo tema que falta es adaptabilidad y flexibilidad del marco laboral. Obviamente la normalización va a requerir organizar turnos de una forma distinta, y eso requiere más espacios de flexibilidad. Entonces el acuerdo dice, bueno, permitamos esos espacios de flexibilidad, sin embargo, creo que omite que la mayor flexibilidad está tanto o más vinculada con las tendencias tecnológicas de la cuarta revolución industrial.

Otro tema relevante es que la recuperación de Chile como país pequeño va a ser con el mundo, y creemos que habría sido una señal muy positiva que se incluyera en este acuerdo la ratificación del CP-TPP, que está aprobado por la mayoría de los países que lo suscribieron. Chile es uno de los pocos pendientes.

Otro eje que es relevante, y que es un incentivo a la inversión que está limitado a las empresas que venden menos de US$ 3,5 millones, que son las pymes. ¿Cuál debiese ser el protagonista de un plan de recuperación? la empresa que sueña con pasar ese umbral de US$ 3,5 millones de ventas, que son las 100 mil UF. Son esas empresas las que concentran el 60% del empleo asalariado formal, ese es el empleo que queremos generar. Esas empresas también requieren mayor competitividad tributaria. Sin embargo no están incluídas con fuerza en el plan de recuperación.