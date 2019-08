Las definiciones de Sofía Cid, la nueva integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara

Política

La diputada será la primera mujer en la instancia parlamentaria, luego de 16 años ocupada solo por hombres. Ahora tendrá que revisar la reforma de pensiones del gobierno.

A partir del próximo lunes, la diputada Sofía Cid será la nueva integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de que la bancada de su partido, Renovación Nacional, decidiera hace un enroque con su colega Carlos Kushel.

De esta forma, Cid llega como la primera mujer en la instancia parlamentaria tras 16 años de ser solo ocupada por hombres.

La ingeniera comercial de la Universidad Gabriela Mistral fue Seremi de Economía en la región de Atacama entre 2010 y 2013. En 2017, y tras ocupar otros cargos de representación regional, resultó electa diputada por el distrito N° 4, con un total de 13.318 votos.

Ahora, tras el despacho del proyecto de Modernización Tributaria al Senado, la parlamentaria será clave en la revisión del proyecto de ley más ambicioso de la administración del presidente Sebastián Piñera: la reforma previsional.

En conversación con DF, la diputada entregó sus definiciones:

Administración del 4% de cotización adicional: "Un aspecto muy importante para mí es que las cotizaciones son de los cotizantes, y por tanto creo, en el contexto de un sistema mixto como el que tiene Chile, que deben poder decidir quién administra sus ahorros previsionales. El 4% adicional debe ser de cada cotizante, pues de lo contrario se estaría en presencia de un verdadero impuesto al trabajo que terminarían pagando los propios trabajadores".

Sistemas de reparto: "Me parece que lo primero es asegurar un sistema sostenible y proyectable en el tiempo. La experiencia de sistemas de repartos en quiebra en varios países, sobre todo europeos debe ser considerada seriamente".

Sistema mixto: "Desde la incorporación del Pilar Solidario el sistema chileno es mixto, y eso no se puede olvidar en la discusión. ¿Por qué? Porque los mejores sistemas de pensiones son mixtos, necesariamente tienen un componente de ahorro individual, que es la única forma de hacerlos viables en el tiempo: Holanda, Dinamarca, Canadá, Nueva Zelanda".

Ente estatal: "Podemos discutir con altura de miras la creación del ente estatal, pues hay buenas razones para estar de acuerdo y para estar en desacuerdo sobre crear un organismo estatal para determinar la administración de la cotización adicional. En todo caso no me molesta que se cree, siempre y cuando se mantengan los criterios técnicos relevantes para que la administración sea la adecuada y que no se politice el nombramiento del Consejo. Sería preocupante que un tema tan técnico y delicado quedara eventualmente sometido a una suerte de captura política. La ciudadanía no aceptaría que los consejeros fueran designados por cuoteo político para administrar sus fondos de pensiones".

Reforma tributaria: "Es una buena señal. Son pasos en la dirección correcta para recuperar la senda del progreso y el desarrollo que han caracterizado a Chile en los últimas décadas. El alza de impuesto y modificaciones en materia tributaria promovidas y aprobadas en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet sacaron a nuestro país del eje en que se encontraba.

En esta línea es muy valioso que se haya aprobado la integración del sistema tributario y las medidas pro PYME. En materia de integración, es necesario dar una señala al mercado y a la sociedad, en cuanto a que habrá justicia tributaria real y que no se deberá pagar dos veces impuestos. La integración total busca que un emprendedor o pyme que gana lo mismo que un trabajador dependiente pague la misma tasa de impuestos, y no que paga más impuestos personales".

"Espero que más diputadas ingresen a la Comisión en este período"

Respecto de su rol como la única mujer de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Cid señaló que "es un mensaje valioso para muchas mujeres. Nos toca trabajar arduamente y esforzarnos el doble para ganarnos nuestros espacios en el mundo laboral, más aun si somos madres".

En esta línea, la parlamentaria espera no ser la única que ocupe un puesto en la instancia en el corto plazo.

"Es un llamado para que las mujeres se interesen en temas que tradicionalmente han sido territorio de hombres. Tenemos la capacidad y es muy valioso el aporte que podemos hacer desde nuestra perspectiva. No hay que tener miedo a entrar en estos temas. Hoy soy la única mujer en la comisión de economía y en la de hacienda de la Cámara Baja. Espero que más diputadas ingresen a ella en este periodo", indicó.