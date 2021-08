Las dudas de Unidad Constituyente acerca de la consulta ciudadana en que se medirán sus precandidatos

Política

En el bloque creen que habrá una baja participación y eso podría empeorar si llueve.

Este domingo 21, finalmente los precandidatos de Unidad Constituyente se medirán en una primaria convencional que definirá a quién representará al sector en las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. De entre Yasna Provoste (DC), Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR), saldrá el nombre que disputará el sillón presidencial con el representante de Chile Vamos, el independiente Sebastián Sichel, y el representante de Apruebo Dignidad, diputado Gabriel Boric, entre otros.

Mientras los candidatos continúan hoy con sus actividades de campaña y convocatoria a votar, en los partidos del bloque existe el temor de que poca gente concurra a la convocatoria y sacando cuentas acerca de a quién conviene más este escenario. En las colectividades admiten lo devastador que resultó no participar en las primarias obligatorias y no son pocos los que comienzan a poner sobre la mesa, la posibilidad de que la candidata o candidato que gane la consulta no pase a segunda vuelta.

Y, en ese contexto, la participación dirá mucho del interés ciudadano por el aspirante a la presidencia que surja de ella. Aún cuando, por ejemplo, algunos socialistas calculan que una baja convocatoria podría favorecer la opción de su candidata, ya que estiman que sus adherentes son los más comprometidos; no obstante, en todas las tiendas coinciden en que la elección está abierta.

Otro elemento que tiene en vilo a Unidad Constituyente es el clima. Si llueve, se especula en los partidos, la gente no concurrirá a los locales de votación; que, adicionalmente, no serán los mismos en los que los electores han votado en las últimas elecciones y algunos quedan muy alejados del domicilio.

Con casi 700 locales de votación a lo largo de todo el país y un 96% de ellos instalados y ratificados, en los partidos no esperan competir por mucho, con la participación que se alcanzó en la primaria que dio el triunfo a Boric y Sichel en sus respectivos pactos, en cualquier caso -dicen- no irá mucha gente a votar. Porque no perciben un gran entusiasmo ciudadano en esta campaña.

En sectores de la DC admiten haber notado que la candidatura de la presidenta del Senado parece haberse "desinflado" -luego de la alta popularidad de que gozó en el marco del debate por los "mínimos comunes"-, debido a la tardanza en el lanzamiento de su candidatura. Tanto es así que la coordinadora de la candidatura de la parlamentaria, la exsubsecretaria de Hacienda, Macarena Lobos admitió en TheClinic que "Si Yasna se lanzaba antes, muchas cosas hubiesen sido mejores".

Mientras que pese a las encuestas, en el PS destacan que la candidata ha "ido cobrando fuerza desde el inicio de la campaña hasta ahora", en desmedro de sus adversarios.

Y aunque creen que la disputa se dará entre las candidatas, no descartan que Maldonado arremeta en los sectores más moderados. Pero la última palabra se dirá mañana, en la votación que se inicia a las 08:00 de la mañana hasta las 18:00 horas, por lo que se espera que a las 19:00 ya se conozca una tendencia clara.

