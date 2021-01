Las falencias de la ley chilena en la protección de datos y el papel que puede jugar la Fiscalía Nacional Económica

Política

Junto a la modernización de la normativa, Jorge Grunberg destaca las facultades de la FNE para evaluar el grado de competencia y propiciar mejoras regulatorias.

El auge de las tecnológicas y la instalación de data center aumentó la ya urgente necesidad de modernizar la ley de protección de datos en Chile. Sin embargo, el abogado experto Jorge Grunberg indica que el sistema ya cuenta con herramientas para optimizar la regulación, como es el caso de las facultades de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y abordó los pasos para subir el estándar de la normativa.

-¿Cuál será el efecto de la regulación externa a las multinacionales en Chile?

Se verá una relación importante, porque son empresas multinacionales que tienen poder monopólico. Y aún cuando los consumidores no paguemos por usarlos, igual hay potenciales afectaciones como, por ejemplo, no acceder a redes sociales más cuidadosas con los datos privados. Eso no significa que la FNE tenga que replicar estas investigaciones en EEUU. Eso sí, la Fiscalía tiene una facultad desde su reforma en 2016 para estudiar el mercado en general, a fin de hacer una evaluación del grado de competencia y, a partir de eso, hacer mejoras regulatorias.

-¿Cuáles son los conflictos por no tener una robusta ley de protección de datos?

-En Chile hay una ley de protección de datos que no da el ancho y no nos protege. Esto necesita una mejora regulatoria y si la FNE se metiera en esto podría acelerar la agenda pública. Cuando hablamos del mundo digital no sólo es Google o Facebook, sino también las apps de delivery.

-¿Cómo ve la instalación de un gran número de data center en Chile?

-Las inversiones extranjeras son bienvenidas, pero la regulación tiene que dar el ancho, porque en temas tan delicados no podemos quedar a merced de la autorregulación de esas compañías.