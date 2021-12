Las primeras palabras del Presidente electo: “Un crecimiento económico que se asienta en desigualdad tiene pies de barro”

Política

El diputado reiteró que terminará con las AFP, pero prometió que la expansión de los derechos sociales se hará con responsabilidad fiscal y cuidando la macroeconomía.

Cerca de las 19:10 de este domingo comenzaron las celebraciones a las afueras del Hotel Fundadores. "Se siente, se siente, Boric presidente" se escuchaba en la esquina de Serrano y París, en medio de abrazos entre el equipo del presidente electo, Gabriel Boric. Parlamentarios -frenteamplistas, comunistas y de la Nueva Mayoría-, convencionales constituyentes y personajes del mundo de la cultura eran algunas de las caras que llegaron a celebrar a quien llegará a La Moneda el próximo 11 de marzo.

Horas más tarde, a eso de las 22:00 de la noche, Boric inició su primer discurso tras convertirse en el jefe de Estado con más votos de la historia. "Seré el Presidente de todos los chilenos y chilenas. De quienes hoy votaron por este proyecto, de quienes eligieron otra alternativa y también de quienes no concurrieron a votar", pronunció desde el escenario ubicado en Santa Rosa con la Alameda. Y agregó: "Los tiempos que vienen no serán fáciles".

La autoridad afirmó que, en su gobierno, deberán hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la peor pandemia que se ha vivido en más de un siglo. "Será difícil, no cabe duda, pero vamos a ir avanzando con pasos cortos, pero firmes, aprendiendo de nuestra historia".

Los énfasis económicos que tomará el país en los próximos cuatro años también quedaron claros en el discurso inaugural. "Expandiremos los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal, lo haremos cuidando nuestra macroeconomía. Lo haremos bien y aquello permitirá mejorar las pensiones y la salud sin que haya que retroceder en el futuro", prometió. Y agregó que este cambio implicará "convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo en derechos sociales".

Boric defendió que "un crecimiento económico que se asienta en desigualdad tiene pies de barro". Por ende, planteó que la cohesión social y compartir un "piso común" serán fundamentales para avanzar hacia un desarrollo verdadero y sostenido, "que llegue a cada familia chilena y que incluya también las PYME que con tanto esfuerzo levantan hombres y mujeres honradas a lo largo y ancho del territorio nacional".

El sistema de pensiones también se ganó varias menciones entre las palabras de Boric.

Defendió que "pensiones dignas para quienes han trabajado toda su vida haciendo grande a nuestro Chile y no pueden seguir esperando", y agregó que crecimiento y distribución justa de la riqueza "deben ir de la mano".

Y también fue fiel a su promesa de un cambio radical al sistema: el fin a las AFP. Criticó que las administradoras "ganan cifras absurdas a costa del trabajo de los chilenos y chilenas", recalcando que "son parte del problema". Por esto, impulsará "un sistema público, autónomo, sin fines de lucro y sin AFP".

A todos estos cambios se suma construir un sistema de salud que no discrimine entre ricos y pobres, así como abordar la falta de vivienda y acceso a servicios básicos, garantizar los derechos de los trabajadores, mejores salarios y crear un sistema nacional de cuidado -entre otras reformas-, lo que implicará un cambio importante al modelo actual.

Boric dejó claro que "no todo puede hacerse al mismo tiempo", por lo que será fundamental priorizar acciones en pos de mejorar la vida de la gente. "No será fácil, no será rápido, pero nuestro compromiso es avanzar por esa senda con esperanza y responsabilidad", expuso.

Amplios acuerdos

Boric aclaró que todos estos avances "para ser sólidos, requieren ser fruto de acuerdos amplios".

Y agregó que "para durar, deben ser siempre peldaño a peldaño, graduales, para no desbarrancar ni arriesgar lo que cada familia ha logrado con su esfuerzo".

En línea con ello, planteó que el "Congreso equilibrado" que asumirá en marzo significa "una invitación y una obligación de dialogar". Agradeció a todos los excandidatos presidenciales, desde Yasna Provoste hasta José Antonio Kast. "El futuro de Chile nos necesita a todos del mismo lado, del lado de la gente y espero contar con su apoyo, sus ideas y propuestas para comenzar mi gobierno", planteó.

Además, reconoció que la historia "no parte con nosotros", y declaró que se siente "heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes, desde diferentes posiciones, han buscado incansablemente la justicia social, la ampliación de la democracia, la defensa de los DDHH, la protección de las libertades". Eso sí, no hizo ninguna referencia a la exConcertación.

En su llamado a la amplitud, afirmó que va a trabajar "con todos los sectores". Mencionó la importancia de la cooperación con el mundo empresarial, de construir alianzas y acercar miradas.

También ratificó su compromiso con el proceso constituyente, al cual calificó como un "motivo de orgullo mundial y único camino para construir, en democracia y con todos, un país mejor".

