Las reacciones que generó en el mundo político la salida de Mañalich

Heraldo Muñoz señaló que "el ministro Paris tendrá que recuperar el tiempo perdido"

Las reacciones en el mundo político no se hicieron esperar tras la salida de Jaime Mañalich del Ministerio de Salud. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, quien señaló que los resultados en materia sanitaria "han sido pésimos".

"Espero que este cambio de gabinete vaya combinado con un cambio de estilo, uno más dialogante, más inclusivo que busque la colaboración más que la polémica. Y en segundo lugar, que vaya acompañado de un cambio de estrategia. Esta batalla se gana en los territorios, necesitamos mejorar la trazabilidad", subrayó Chahín.

Por su parte, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, justificó el ajuste ministerial al asegurar que Jaime Mañalich había "perdido la confianza de la ciudadanía, de los asesores y de los expertos. Le quedaba solo la confianza del Presidente de la República".

Catalogó la política sanitaria llevada a cabo por el exministro de Salud, como " absolutamente errática y fracasada", por lo que advirtió que la llegada del doctor Enrique Paris al mando de la cartera "servirá de poco si no hay un cambio en la política sanitaria. El ministro tendrá que recuperar el tiempo perdido".

Gael Yeomans: "Este es otro cambio cosmético del gobierno"

Como "otro cambio cosmético del gobierno" calificó la diputada Gael Yeomans el ajuste en la cartera de Salud al desestimar que el nuevo ministro Enrique Paris asuma el liderazgo dialogante que hace falta en medio de la emergencia sanitaria.

La presidenta del partido Convergencia Social aprovechó la oportunidad para instar a aplicar un cambio profundo de estrategia en la gestión de la crisis sanitaria con "apertura a la actuación científica y social para que podamos superar esta pandemia".

Ricardo Celis: "El gobierno debe retomar el control de la pandemia"

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Ricardo Celis, manifestó sus expectativas respecto al manejo de la pandemia que debe ser sanitario y no político como, a su juicio, era lo que se venía haciendo.

Más allá de cobrar las responsabilidades políticas, el también diputado del PPD considera que "hoy día lo importante es el manejo adecuado de la pandemia. Y por eso esperamos que el nuevo ministro lo haga con un sentido sanitario".

Hizo hincapié en la necesidad de que el gobierno retome el control de la pandemia. "Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien, porque así nos irá bien a todos, pero necesitamos autoridades competentes y comprometidas con los chilenos y no con partidos o visiones políticos".

El llamado de Mario Desbordes a la oposición

Desde el partido Renovación Nacional, Mario Desbordes valoró la labor de Mañalich al frente de la cartera de Salud y agradeció su esfuerzo, al tiempo que advirtió a los ciudadanos que "si no se hubiesen tomado las medidas, el sistema hubiera colapsado en abril".

El presidente de RN hizo un llamado a la oposición para que "no critiquen al ministro que aún no asume. Pongámonos a trabajar todos. Este es un esfuerzo país, no es el esfuerzo de un ministro o de un gobierno. Es un trabajo en el que tenemos que estar involucrados todos con la mejor de la buena fe y con toda la fuerza posible".

El presidente de Evópoli Hernán Larraín hizo lo propio al agradecer "el esfuerzo, entrega y coraje" del ex ministro Mañalich y mostró su solidaridad y apoyo al nuevo titular de Salud Enrique Paris. "Unidad y colaboración es lo que necesitamos para poder enfrentar esta pandemia", sostuvo.

Clínicas de Chile reitera su compromiso para hacer frente a la pandemia

Desde la asociación de Clínicas de Chile se emitió un comunicado en que expresan su disposición para trabajar en coordinación con la nueva autoridad del Minsal Enrique Paris.

"Los desafíos son enormes y el sector privado de Salud comparte la tarea de sacar adelante

a todos los pacientes que requieren de atención", se lee en la declaración pública firmada por Alfredo Schönherr, presidente de Clínicas de Chile.