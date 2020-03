Las siete recomendaciones de embajador de Chile en China para enfrentar el coronavirus

Política

“No soy experto, no soy doctor, ni menos tengo alguna especialidad en temas de salud pública o sanitarios, solo me mueve recomendar en mi doble experiencia en China con el SARS en el año 2003 y ahora habiendo vivido casi tres meses la experiencia del COVID -19”, señala el embajador de Chile en China, Luis Schmidt, quien ha vivido en Beijing la pandemia del coronavirus.

Schmidt indicó a Diario Financiero que “China es un país enorme, con cultura, idioma, gobierno tan distinto al nuestro. Todo el mundo ya sabe lo que es y cómo se contagia esta peligrosa pandemia, por lo que no hablaré de ello”.

Sin embargo, sí se atrevió a dar los siguientes consejos :

1.- Lo primero es tener y tomar conciencia de la gravedad de esta pandemia y sobretodo protegerse, AUTOCUIDADO, no hay normativa ni leyes que te obliguen o protejan o te obliguen, solo CUÍDENSE y miren la experiencia extranjera (Italia, o Corea).

2.- No salgan de sus casas, no visiten familiares, parques, Malls o centros de consumo, no son vacaciones, solo salgan por necesidad extrema y usen para abastecerse Internet, Cornershop, E-Commerce.

3.- Si eres un Empresario, Director o dueño de empresa prepárate y ayuda a tus trabajadores con TELETRABAJO, no es nada de fácil programarlo, ejecutarlo ni para ti, ni los trabajadores pero es muy necesario.

4.- Guarda siempre la distancia de 1,5 Mts de todo el que te rodee, más aún si estás obligado a salir realízalo con mascarillas, guantes quirúrgicos, antiparras, hay que evitar a toda costa los contagios para prevenir el colapso de los sistemas sanitarios, Chile no es un país que construye hospitales en 10 días y si este colapsa se entra ya en un campo muy complejo.

5.- Cuiden las cadenas de abastecimiento, no acapara solo compren lo que necesiten, cuiden sobre todo los servicios básicos, luz, agua, gas y telecomunicaciones. Sigan y respeten las ordenes y normativas de las autoridades, no hacerlo será más difícil salir de esta situación.

6.- Solidaridad, solidaridad y solidaridad eso no se resuelve solo se resuelve entre todos.

7.- QUÉDENSE EN CASA y aprovechen este mayor tiempo para leer, reflexionar y mirar en perspectiva, la fragilidad del mundo en que vivimos, pero estar siempre seguros que de todas formas lo superaran.

Schmidt también envía un mensaje de optimismo sobre lo que está pasando en China en el combate a la enfermedad “afortunadamente pareciera ya estar controlada la situación. Al menos en los últimos tres días no se ha infectado nadie, ni muerto nadie en Wuhan ni en la provincia de Hubei. Hoy el gobierno se preocupa más de la gente que retorna a China y que vienen infectados, por eso las medidas de cuarentena para ellos son estrictísimas”, concluyó.