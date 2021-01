Lavín confirma que no repostulará por Las Condes para competir por La Moneda

Política

El alcalde hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que Chile necesita “sanar, unirse, integrarse”.

El propio alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, confirmó esta mañana que no repostulará al municipio en las elecciones del 11 de abril para emprender su tercera aventura presidencial, en un escenario opositor tan dividido que hace más viable que, después de más de tres décadas de su primera incursión, por fin el edil pudiera llegar a La Moneda.

Lavín hizo el anuncio oficial a través de un cablegráfico mensaje en su cuenta de Twitter, donde señaló que "hoy parto un nuevo camino. Nuestro país necesita sanar, unirse, integrarse. Lograr que todos vivamos en el mismo Chile. Vale la pena jugarse por eso. Dispuesto a asumir desafío presidencial. No postularé a la reelección en Las Condes. Ya seguiremos conversando".

A sus 67 años, la tercera puede ser la vencida para Lavín. Ya que pese a que siempre ha gozado de un gran prestigio político, no ha logrado cumplir el anhelo de alcanzar la más alta magistratura del país. Lo que en su propio sector no ha pasado desapercibido y en privado, y a veces en público, comentan que sus posturas políticas a veces incomodan en la centroderecha y que si bien, muchas veces son aplaudidas en la centroizquierda, a la hora de una presidencial no le dan los votos.

Primeros intentos

Su primer intento y en el que estuvo más cerca de ocupar el sillón presidencial fue el año 1999, cuando, en una segunda vuelta, el expresidente Ricardo Lagos se impuso sobre Lavín. Aún se comenta en el oficialismo y en el entorno del alcalde la primera vuelta histórica de esa presidencial, en que Lagos se impuso a Lavín por solo 31 mil votos, "un voto por mesa" se dice en la derecha.

Luego, Lavín se vio las caras con el actual presidente Sebastián Piñera, ya que pese a que en el 2005 el alcalde había sido proclamado como candidato presidencial por la Alianza por Chile, en el Consejo General en que Renovación Nacional debía confirmarlo como su candidato emergió la candidatura de Piñera, apoyada esencialmente por los liberales de su partido, obligando a los consejeros a votar, imponiéndose Piñera. En una determinación que molestó a la UDI, que insistió en llevar a su aspirante a una primera vuelta con Piñera y Michelle Bachelet.

En esa ocasión, el actual canciller Andrés Allamand era partidario de apoyar la opción de Lavín y ante el Consejo General de su partido trató de imponer la postura de que ya se había asumido un compromiso con el actual alcalde, pronunciando su histórica frase de que la candidatura de Piñera constituiría "un exocet a la línea de flotación de la Alianza por Chile". Piñera pasó a segunda vuelta con Bachelet y esta última llegó a La Moneda.

Esta vez, el escenario político parece más auspicioso para Lavín. Las divisiones en la centroizquierda y la multiplicidad de candidatos que están emergiendo en la oposición dan cuenta de la enorme división en el sector, por lo que Lavín, esta vez tiene la cancha un poco más despejada y La Moneda se ve más cerca. Aun cuando todo parece indicar que en la centroderecha habrá una primeria con el RN Mario Desbordes y Sebastián Sichel, que cuenta con el respaldo de un sector de Renovación Nacional.

Reacciones

Tras conocer la noticia, la secretaria general de la UDI, diputada María José Hoffmann, señaló que la decisión del alcalde "va a remecer el escenario presidencial. Es una muy buena noticia para la UDI y para Chile", y valoró el compromiso de Lavín "con la integración social, que está muy en el ADN de la UDI".

Por su parte, el diputado de RN, Jorge Durán, señaló que "me parece muy bien que el alcalde Lavín tome la misma decisión que tomó Mario Desbordes de no instrumentalizar un cargo político para hacer una carrera presidencial. Habla muy bien del alcalde Lavín y espero que esto lleve a cabo una negociación con Chile Vamos y esa comuna no siga quedando en manos de la UDI. Así como se hizo primarias en Vitacura, yo creo que RN tiene muy buenos nombres y uno de ellos sería Carlos Larraín, que podría ampliamente luchar para seguir con la alcaldía de Las Condes".