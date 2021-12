Luis Cuello (PC): “Sería partidario de que el impuesto a los “súper ricos” y a la minería sigan avanzando y culminen pronto su tramitación”

Política

El diputado electo aboga por las alianzas público-privadas para promover la inversión y si bien cree que “debe existir un mayor rol del Estado en la producción”, eso “no significa de ningún modo excluir al sector privado”, asegura.

Desde el año 2014 se desempeñó como jefe de asesores de la bancada de diputados del Partido Comunista, por lo que Luis Cuello Peña y Lillo (44) conoce bien los recovecos de la labor legislativa. Sin embargo, antes de postular a la Cámara Baja, intentó sin éxito llegar a la Convención Constitucional por el distrito 7 (Concón, Isla de Pascua, Juan Fernández, Valparaíso, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tabo, San Antonio y Santo Domingo), mismo que representará en el Congreso.

Abogado de profesión y militante del PC, el diputado electo estima que las restricciones presupuestarías obligarán a una priorización importante en el gasto público; sin embargo, está tranquilo, porque "la propuesta de Boric ha planteado una justicia tributaria con nuevos y distintos impuestos y eso va a ir generando mayores recursos".

-¿Cuál es el sello que quisiera imprimirle a su gestión en la Cámara?

-El principal aspecto, tiene que ver con el modo de ejercer el mandato parlamentario. Eso proviene de una visión respecto del sistema que cuestiona al sistema democrático representativo, por lo que debiéramos avanzar hacia un sistema democrático participativo, con herramientas como las iniciativas de ley, el plebiscito revocatorio. Eso va a marcar mi gestión. Lo que quiero hacer en el mandato parlamentario que me corresponde es, justamente, estar en diálogo permanente con la ciudadanía, para que incida en nuestro mandato y, por supuesto, fiscalice.

-¿Va a asumir con algún proyecto bajo el brazo en ese sentido u otro?

-Claro, por lo menos en materia ambiental tenemos un proyecto que aborda los conflictos socioambientales, que son muy relevantes en esta región, y apunta a generar una herramienta de protección de los pulmones verdes de las ciudades. Acá, ciudades como Valparaíso, Viña o San Antonio, tienen escases de áreas verdes y, sin embargo, están siendo amenazadas por las inmobiliarias; entonces, queremos construir una herramienta de protección nueva, a través de este proyecto de ley sobre parques naturales urbanos que vamos a presentar cuando asumamos.

-Como sabrá, el gasto se redujo en 22% en el Presupuesto 2022, ¿de qué manera podría influir en la solución de necesidades sociales?

-El nuevo gobierno deberá enfrentar un escenario económico bien complejo y, por supuesto, estas restricciones de carácter presupuestario. No hay tanta flexibilidad para redistribuir, pero sí, el programa va a exigir prioridad en el gasto, desde el punto de vista de su ejecución. Sin embargo, la propuesta de Boric plantea una justicia tributaria con nuevos y distintos impuestos y eso va a ir generando mayores recursos para poder implementar las políticas sociales, que son tan importantes.

-A propósito de justicia tributaria, en el Congreso hay un par de proyectos que ya se están tramitando, como son el royalty minero y el llamado impuesto a los súper ricos, ¿de qué manera deberían confluir con una reforma tributaria?

-Es una discusión que está abierta. Pero, a mi juicio, como una primera aproximación, sería partidario de que tanto el impuesto a los "súper ricos" como el impuesto a la minería, ambos proyectos que ya están en el Senado, sigan avanzando y culminen pronto su tramitación. Si existen cambios, que vuelvan a la Cámara para que sean despachados cuanto antes. No entendería que se pospusiera su tramitación, eso es urgente. Como también es urgente que se siga avanzando en la dirección de que el Estado haga efectivo su derecho a propiedad respecto a los recursos mineros, como el litio y el cobre, para lo que está el royalty minero.

-¿Qué se debería hacer para atraer inversión al país?

-Hay un desafío, de todos y todas, que tiene que ver con el crecimiento económico, con potenciar el mercado laboral y recuperar el empleo para sectores de la población que han sido castigados por la pandemia, como son las mujeres y los jóvenes. Y, por su puesto, debe existir también una mayor inversión pública en tecnología, que permita avanzar a un nuevo modelo económico basado en el conocimiento. Así se atraen inversiones, por eso es que tenemos propuestas respecto de la inversión pública para el hidrógeno verde; también inversión verde en el área de la minería, en el cobre y el litio. Esas herramientas permiten atraer inversiones, porque siempre va a ser un buen negocio para los privados invertir en Chile, porque va a imperar la racionalidad de los actores económicos y Chile va a seguir siendo un país atractivo.

-¿Será sólo rol del Estado generar políticas para atraer inversión?

-Debe haber alianzas entre el sector público y privado. Todos los países tienen herramientas que fortalecen esas alianzas de inversión público-privada; pero, por supuesto, también debe existir un mayor rol del Estado en la producción, lo que no significa de ningún modo excluir al sector privado.

La PGU "como idea va en la dirección correcta"

-Para llegar a La Moneda, Boric, moderó las propuestas, ¿está acuerdo con eso?

-Tengo una mirada diferente. Creo que el programa de gobierno de Gabriel Boric, que es el programa de Apruebo Dignidad, mantiene su esencia, no ha sido modificado; lo que sí ocurrió es que se incorporaron nuevos aportes de las candidaturas que se sumaron con su apoyo político a este programa. Son propuestas, a mi juicio, complementarias, que no modifican el programa de gobierno de Apruebo Dignidad y, por lo tanto, me parece que son necesarias. Hay cuestiones que son importantes como el apoyo a la pequeña y mediana empresa; la inversión verde, tanto pública como privada, son aspectos interesantes que, sin duda, contribuyen a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, que es finalmente lo que nosotros nos proponemos en el programa de Apruebo Dignidad.

-¿El proyecto del gobierno de Pensión Garantizada Universal, le parece un avance en materia de pensiones?

-Es curioso que el presidente Piñera proponga esta pensión básica universal, que es una propuesta de nuestro programa de gobierno, que además tiene que ver con un todo. Como idea, claro, va en la dirección correcta, pero añadiría que es una pensión básica que no contempla la superación del sistema de ahorro individual y, por lo tanto, también podría operar como una suerte de subsidio a la subsistencia a este sistema de pensiones que ha sido un tremendo negocio para grandes grupos económicos y que ha perjudicado a las grandes mayorías.

-¿Hubiera preferido que no se tramitara?

-Al contrario, porque pienso que va en la dirección correcta. Una pensión básica universal se trata de mejorar la condición de vida de las personas. Y, hoy día, los jubilados y pensionados están viviendo en condiciones de miseria, ni siquiera les alcanza para costear sus medicamentos, sus alimentos, el arriendo. Por lo tanto, es un avance que se tramite una pensión básica universal, pero además hay que avanzar en la dirección de superar el sistema de AFP.

-Para eso es necesaria una reforma de pensiones integral que involucre el sistema, ¿debería seguir adelante la que está en el Congreso o presentarse otra?

-La reforma de pensiones que presentó el gobierno de Piñera, a mi juicio, debe quedar hasta ahí. Todas las modificaciones al sistema de pensiones que ha presentado este gobierno van en el sentido de garantizar la permanencia del sistema de AFP, con pequeñas modificaciones, cambios cosméticos. Esperamos que con el triunfo de Gabriel Boric, se presente el proyecto de ley que reforma sustantivamente el sistema de pensiones.