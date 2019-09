Macron confirma asistencia a COP25 y Piñera se abre a firmar acuerdo de Escazú con "algunas observaciones"

Política

Mandatario chileno sorprendió al señalar que "estamos trabajando para que este acuerdo, con algunas observaciones y reservas pueda ser un buen acuerdo para Chile".

"Estaré en Chile en diciembre porque apoyaré a mi amigo el Presidente Piñera y espero hacer de esta COP un éxito", así el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó hoy en Nueva York que viajará para ser parte de la cumbre climática por el medioambiente a desarrollarse en Santiago entre el 2 y el 13 de diciembre.

La confirmación del timonel galo se produjo en el marco de la reunión de Naciones Unidas sobre Acción Climática y se debe, en parte, a la buena relación que se ha generado entre ambos mandatarios y que quedó plasmada en la invitación que se le hizo a Chile para participar en la cumbre del G7 que se realizó hace unas semanas en Francia.

En otro plano el mandatario chileno, Sebastián Piñera, sorprendió y señaló que nuestro país está estudiando la posibilidad de suscribir el acuerdo de Escazú, que establece una serie de compromisos para el combate al cambio climático, lo que había sido descartado por el gobierno debido a que podría implicar problemas de pérdida de soberanía fundamentaron en el Ejecutivo.

Lo anterior ha generado críticas de diversos sectores de oposición considerando que Chile será el organizador de la COP25. Piñera al ser consultado si Chile mantiene negativa a firmar el acuerdo explicó que "todas las normas que Escazú exige a los países ya están contenidas en nuestra legislación, Chile tiene una legislación ambiental muy poderosa, tenemos ministerio de medioambiente, tribunales medioambientales y una superintendencia de medioambiente, estamos creando ahora un servicio para protección de parques y biodiversidad, pero quiero mencionar que ese acuerdo tiene algunos problemas que tiene que ser resueltos antes que Chile lo firme".

Detalló que "por ejemplo, problemas de cesión de soberanía o problemas que puedan llevar a que Chile sea demandado ante cortes internacionales sin justificación, por eso como Presidente de Chile debo firmar los acuerdos cuando sean buenos para Chile, y estamos trabajando para que este acuerdo, con algunas observaciones y reservas pueda ser un buen acuerdo para Chile".

Reconoció que para ser parte de ese acuerdo "siempre hay apertura, pero muchos de los críticos no han leído el texto de Escazú y eso me confirma que son críticas más políticas que críticas con fundamentos. Lo dije el primer día, vamos a buscar que los acuerdos que firme Chile sean buenos para nuestro país y en eso estamos trabajando".

"Disculpas" por zonas de sacrificio

Piñera además abordó la situación de zonas de sacrificio ambiental que existen en Chile y dijo que a los habitantes de esos lugares "les pido disculpas, porque este es un tema que se arrastra hace más de 50 años, desde hace demasiadas décadas hemos sido acumulando contaminación y transformando lugares donde viven seres humanos en zonas de sacrificio".

Sostuvo que "como Presidente no quiero ninguna zona de sacrificio en mi país y por eso hemos tomado acción y no basta con denunciar se requiere resolver. Por primera vez existe un plan de descontaminación en Puchuncaví y Quintero, un sistema de monitoreo que ya no depende de las empresas, si no del Estado, estamos avanzando, pero no vamos a resolver en un año problemas acumulados hace más de 50 años".

Piñera cierra su primer día en la ONU en la actividad donde recibirá el premio del Atlantic Council por su contribución a la recuperación económica y al combate al cambio climático, señalan los encargados de la entidad.

La fundamentación del premio a Piñera explicó el Atlantic Council se debe a "sus contribuciones ejemplares para la comunidad internacional y para Chile, demostradas mediante su liderazgo innovador para abordar el cambio climático, y su enfoque pragmático en las políticas públicas y la recuperación económica durante un período de enorme incertidumbre en la región".