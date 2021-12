Marcela Riquelme, diputada electa (Indep. CS): “Tiene que tributar la comercialización de las acciones en la bolsa”

Política

No había pensado en postularan a un cargo de elección popular, hasta que el año pasado intentó llegar a la Convención Constitucional sin éxito, ya que pese a alcanzar una muy buena votación la perjudicó postular como independiente fuera de pacto. Aprendida la lección, Marcela Riquelme Aliaga (48), llega a la Cámara de Diputados como independiente en la lista de Convergencia Social, en representación del distrito 15 (Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo y Requínoa).

Sin embargo, la abogada sí conoce los vericuetos del servicio público ya que trabajó en la Defensoría Pública de dos municipios de la Región de O'Higgins, zona esencialmente agrícola y minera que se ha visto marcada por "serios problemas de sequía". De ahí que su trabajo en la Cámara se caracterizará por "por llevar la voz de las mujeres; representar como es debido a las disidencias sexuales, yo soy parte de la disidencia sexual; y, la mirada de las regiones, ya que en la Región de O'Higgins la mayor parte está compuesta por ruralidad, por lo tanto, hay una visión del campo, de nuestra vida, de la agricultura, la minería, que no ha sido contemplada en el Congreso de manera muy invisible", señala.

-En ese contexto, ¿cuáles estima que son los principales problemas que enfrenta su distrito que le interesaría intentar resolver a través de proyectos de ley?

-Tenemos problemas de acceso a créditos y a subsidios para desarrollar la pequeña y mediana agricultura y la agricultura para el autoconsumo. Se ha monopolizado el mercado para indicar qué se puede sembrar, dominado por las exportadoras. A eso se suma un serio problema de sequía que afecta no sólo a la agricultura, sino también a la ganadería. Y esto se debe a que, por un lado, se ha privilegiado el trabajo de las mineras, que compran la mayoría de los derechos de aprovechamiento de aguas; y, por otro lado, que hay plantaciones que consumen mucha agua, como el mercado de las cerezas y de la palta. Y no se han organizado los cultivos de acuerdo a la capacidad de nuestra agua, nuestro suelo y nuestras necesidades; sino que el único parámetro ha sido la exportación.

-Entonces, ¿qué medidas se deberían tomar para fomentar el crecimiento en la región?

-Tenemos que apuntar hacia los programas que desarrollan y permiten invertir en el campo, para los pequeños y medianos agricultores. Además, recuperar los derechos de aprovechamiento de aguas y distribuirlos de acuerdo a las necesidades de las familias, a los cultivos familiares, y luego dedicarnos a la pequeña y mediana empresa, para finalmente, llegar comercializar el resto de los derechos de aguas. Pero necesitamos una mayor protección de nuestros derechos de agua y administrar correctamente las cuencas hidrográficas, no sólo de nuestra región, sino de todo el país.

-Con todos los proyectos de políticas públicas que le interesa sacar adelante, ¿afecta que el gasto fiscal se haya reducido en el presupuesto 2022 en alrededor de un 22%?

-Lo afecta muchísimo. Todos estamos de acuerdo en que el gasto estatal tiene que regularse, pero hoy día estamos frente a una situación extraordinaria, estamos postpandemia, en un periodo de crisis económica como no teníamos hace mucho tiempo, con índices altísimos de cesantía y en el ámbito femenino cifras que no habíamos visto hace muchos años. Eso significa que el Estado tiene que invertir en el gasto social, privilegiar y fomentar aquellas actividades en las que no se estaba invirtiendo, relacionadas con la calidad de vida de las personas.

-¿Cómo?

-Creo que tenemos que apuntar incluso a una inversión a través de lo que se va a denominar el Banco Nacional de Desarrollo, que cambia nuestra matriz productiva y pasar de un país que está exportando materias primas a un país que exporta productos terminados. Avanzar hacia eso va a implicar un gasto estatal importante, pero también vamos a crear un cambio para los próximos 10 años. Tenemos que ir pavimentando ese camino, si exportamos los productos refinados nuestra ganancia va a ser mayor, además de generar más empleo y vamos a ser más atractivos para la inversión extranjera.

-¿Hacia dónde debería apuntar una reforma tributaria en el marco de lo que hemos conversado?

-Debiera apuntar a eliminar las franquicias y exenciones que privilegian a quienes se hacen pasar por pequeñas y medianas empresas. Al eliminarlas, el nivel de tributación se va a acercar a las recomendaciones de la OCDE. Para tener un mayor ingreso no necesitamos aumentar impuestos, sino eliminar exenciones y aranceles que existen para algunas empresas. Y, muy importante, tiene que tributar la comercialización de las acciones en la bolsa. Debiéramos agregar impuestos como el royalty minero que vaya en crecimiento progresivo, de acuerdo al aumento del precio del cobre y que afecte también a los otros minerales y así paliar la extracción de este recurso no renovable.

"En ningún caso modificaría la edad de jubilación"

-¿Cómo visualiza una reforma de pensiones?

-Tenemos que trabajar en un sistema de pensiones en que los afiliados puedan elegir -siempre bajo los principios de libertad y autonomía de las personas- si quieren quedarse en el sistema de AFP o en una AFP estatal o si quieren entrar a un fondo de reparto. O si quieren mantener su fondo de capitalización individual y aportar de ahora en adelante a un fondo de reparto, también pudieran hacerlo. Por último, un aspecto que no es menos importante es el de la pensión única universal, donde no se califique de acuerdo al grado de vulnerabilidad en que se encuentre la persona, sino a la que se pueda acceder por el sólo hecho de cumplir la edad de jubilación.

-¿Cambiaría la edad de jubilación? Muchos expertos coinciden en que hay que aumentarla.

-No, en ningún caso modificaría la edad de jubilación, a pesar de que actualmente tenemos un campo de adultos mayores que cada vez está ingresando más al ámbito laboral, prefiero que sea porque quieren, pero no por una necesidad, que es lo que vemos hoy día. En nuestras comunas, que son esencialmente rurales, vemos como los adultos mayores trabajan hasta que se mueren, porque la pensión no es para mejorar su calidad de vida ni tampoco para descansar.

-¿Y hubiera aprobado el cuarto retiro?

-¡Sí, claro! Nadie quiere usar ni desperdiciar sus fondos de pensiones y menos que vaya disminuyendo el monto de su pensión, pero nos encontramos en un escenario súper incierto en que la mayoría de las personas no ha recuperado sus trabajos, en que el empleo femenino tampoco se ha recuperado y muchas mujeres no pueden salir al campo laboral, porque se tienen que dedicar a las labores de cuidado y del hogar. Muchas personas están endeudadas con el sistema comercial, porque el Estado llegó tarde con su IFE. No es la mejor solución, obviamente, pero hoy día me parece muy necesario para contribuir a paliar la situación en que muchos están.

-¿Cómo se debería reactivar la inversión a nivel nacional?

-Con el cambio de la matriz productiva de nuestro país, que ya había mencionado. Es una excelente forma de incentivar la inversión extranjera, otro tipo de inversión extranjera, ya no la que extrae, sino la que produce, que es lo que nos interesa en este momento. Por un lado, somos muy monotemáticos con nuestras exportaciones y necesitamos diversificarlas e industrializar atrayendo empresas de otra categoría, no sólo extractivas, sino también tecnológicas. Podemos atraer a un mercado desconocido para nosotros, un mercado con otro tipo de inversores, con tecnología que, adicionalmente, eleve la calidad de nuestra mano de obra y podamos diversificar nuestras inversiones avanzando plenamente hacia un país más industrializado.

-En el contexto de un país más abierto al mundo, ¿aprobaría el TPP11?

-No lo aprobaría. Creo que hoy tenemos los tratados de libre comercio que nos permiten comerciar con aquellos países que nos interesan, pero el TPP11 es muy abusivo. El hecho de someterse a los arbitrajes de grandes cadenas internacionales, a condiciones de mercado que va a sacar una fotografía de lo que hay, no podremos avanzar en la industrialización. Y si se nos ocurre hacer algo más con el cobre, vamos a tener que pagarle a las empresas extranjeras por ello. Creo que en este minuto no necesitamos el TPP11 por muy atractivo hacia el mercado extranjero que se pueda ver. Y las falencias que tengamos en el mercado, la podemos subsanar con otro tipo de acuerdos. Por eso no me desespera el TPP11 y si me tocara votarlo en el Congreso, lo rechazaría.