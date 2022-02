María José Gatica (RN): “Al contrario de muchas personas de mi sector, no veo con malos ojos la nueva administración”

Política

La senadora electa también cree que hay que hacer una reforma integral al sistema de pensiones, ya que “la ciudadanía dijo fuerte y claro ‘no queremos más AFP’”.

Antes de llegar al Senado intentó ser gobernadora regional por la Región de Los Ríos y pese a haberse impuesto al socialista Luis Cuvertino, el destino quiso que en segunda vuelta la votación se revertiera, debido a eso es que María José Gatica Bertín (37), optara por postular a la Cámara Alta en representación de la Región de Los Ríos, apoyada por su partido: Renovación Nacional (RN).

La senadora electa es ingeniera constructora de profesión y ha trabajado en distintas reparticiones del servicio público, el Serviu, gobierno regional de la Región de Los Ríos, en las municipalidades de Puente Alto y Panguipulli, y, finalmente fue gobernadora de la Provincia de Valdivia.

-¿Qué la llevó a postular al Senado saliendo de una derrota?

-Mi primera motivación fue el cariño que le tengo al servicio público, muy enfocada en lo social. Eso me impulsó a asumir una carrera política, pese a que ser candidata de centroderecha en los tiempos que vivimos no es fácil. Aunque en la primera carrera no obtuve el desempeño esperado, a pesar de que tuve un muy buen respaldo ciudadano, me atreví a ir a la senatorial, porque muchas personas de la región y del partido en Santiago me incentivaron.

-¿Cuáles son sus intereses para elegir comisión?

-Uno de los temas que me apasiona es el de infraestructura y el de vivienda también es uno de los más importantes en que tenemos que avanzar. Siento que las cosas no se están haciendo bien desde el Estado en esta materia, que ha utilizado un proceso administrativo que atrasa y alarga la espera de las familias que necesitan una casa digna y propia. Así es que para mí es prioritario formar parte de las comisiones de Obras Públicas y Vivienda.

-Muchos expertos han coincidido en que hay déficit de vivienda, pero para disminuirlo se requiere más financiamiento, ¿cómo se hace considerando que el presupuesto público para este año se redujo en un 22%?

-Obviamente, que se necesitan recursos para avanzar con las soluciones; pero con que el Estado cambie la forma como se han estado haciendo las cosas estos últimos 30 años, se podría avanzar de manera considerable, sin tener que incrementar los recursos, para arreglar un tema como el de déficit de viviendas, que es directamente administrativo y de voluntad política.

-En ese contexto, ¿cómo debería hacer el gobierno para impulsar el crecimiento económico?

-Hoy, lo prioritario es proyectar un país con estabilidad política, porque así podremos generar políticas públicas apropiadas para los cambios que la ciudadanía viene demandando desde el estallido social, que marcó un antes y un después. Con eso se va a generar estabilidad social. Tenemos que generar los cambios que nuestra gente está demandando por tanto tiempo; reformas tributarias que significan un antes y un después con la Pensión Garantizada Universal.

-¿Es suficiente la PGU?

-Este es el inicio del cambio que se nos viene, porque se necesita avanzar en un nuevo sistema de pensiones. En las elecciones presidenciales, la ciudadanía dijo fuerte y claro 'no queremos más AFP'; entonces, tenemos que ir en esa línea, porque generando los cambios que se han demandado en los últimos dos o tres años, vamos a poder tener un buen crecimiento, que va de la mano con la estabilidad social que tengamos como país.

-Entonces, ¿está de acuerdo con terminar con las AFP?

-Mira, el nombre AFP jubiló y eso quedó demostrado. Uno lo conversa en la calle y es lo que la gente quiere, acabar con el sistema de AFP en sí, pero con la esperanza de generar un mejor sistema de pensiones. Y siento que hay que hacer un cambio, buscar la mejor modalidad; existen propuestas por parte del nuevo gobierno y hay que estudiarlas para ver cuál va a ser la más apropiada.

-¿Por dónde deberían pasar los cambios al sistema de pensiones?

-Creo que tenemos que tener un sistema de reforma integral de pensiones, en donde tengamos, por una parte, la capitalización individual, el sistema de reparto, los aportes estatales. Con un sistema mixto, como se ha utilizado en muchos países con buenos resultados, bajo esa línea debiéramos avanzar. Pero primero hay que estudiar las propuestas que se vayan presentando y generar una instancia de propuesta de parte nuestra en el Congreso.

"Promover un ambiente de paz"

-¿También estaría disponible para respaldar una reforma tributaria que implique subir impuestos?

-Estoy en la postura de apoyar los proyectos que sean positivos para nuestro país. A partir de ahí, obviamente, voy a estudiar el proyecto de reforma tributaria. Lo único que me complica es elevarle los impuestos a los emprendedores, porque en mi región existe un alto número de emprendedores que necesitan sacar adelante sus PYME. A ellos hay que protegerlos, no pueden salir perjudicados en esta pasada.

-¿En principio no se opondría a aumentarle los impuestos a las grandes empresas, por ejemplo?

-El tema de los impuestos es súper delicado, por lo pronto –insisto- hay que proteger a las PYME; pero, por otro lado, hay que tener un acto solidaridad, que puede ser, claro, generando un impuesto a quienes hoy día tienen mayores recursos, como las grandes empresas, porque hay que promover un ambiente de paz que se resuelve socialmente equiparando la balanza.

-Decía que la estabilidad genera crecimiento económico, ¿también atrae inversión?

-Los inversionistas extranjeros se van a quedar en Chile o les va a llamar la atención invertir en nuestro país si ven que las reglas están claras. La estabilidad política, la estabilidad financiera, obviamente, van a dar señales de que somos un país equilibrado, donde se respetan las reglas del juego y en donde no daría temor invertir.

-¿Confía en que Boric, tal como se comprometió, mantendrá la política de responsabilidad fiscal?

-Al contrario, quizás, de muchas personas de mi sector, no veo con malos ojos la nueva administración. Si tanto el nuevo gobierno como nosotros, que vamos a estar desde el Congreso, tenemos la capacidad de dialogar, conversar, y alcanzar grandes acuerdos, dejando de lado las rencillas políticas, vamos a prosperar. Pienso que la nueva administración tiene las mejores intenciones de sacar el país adelante; ha mostrado gestos que, tal vez, no esperábamos. Uno muy potente es que tenga 14 mujeres liderando ministerios, porque le da una mirada de género mucho más profunda a los cambios que se quieren realizar. También es muy importante que haya designado a ocho ministros independientes y él (Boric) ha manifestado su interés de dialogar con todos y eso lo veo como un gesto positivo.

-¿Qué opina del trabajo que está realizando la Convención y cómo influye en la necesidad de generar estabilidad, crecimiento económico y atraer inversión?

-La Convención generó demasiadas expectativas, muchísima esperanza en muchos chilenos y chilenas, y estamos todos expectantes de cuál será el resultado. Todos tenemos que contribuir para elaborar un documento que dé certezas a nuestra gente, que mejore las cosas que no se han estado haciendo bien. Pero, por sobre todo, desde el Congreso tenemos que conversar con la Convención y para eso necesitamos tener a un buen vocero, en este caso, desde el Senado. Yo, lo he manifestado públicamente, estoy apoyando a Manuel José Ossandón para que presida el Senado en este año tan importante, porque tendrá la capacidad de diálogo para ser un puente con la Convención y, en conjunto, podamos sacar adelante la nueva Constitución, que no es sólo responsabilidad de la Convención, todos tenemos que empujar este carro y desde el Congreso tenemos que realizar un trabajo colaborativo.