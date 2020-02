Mario Desbordes: “Rechazo cualquier crítica a la posibilidad de conversar con nuestros adversarios políticos”

Política

El dirigente se mostró optimista respecto proceso constituyente y expresó su convicción de que “este proceso va a conducir a un mejor Chile gane la opción que gane”.

En el marco del lanzamiento de las campañas políticas de cara al plebiscito del 26 de abril por una nueva Constitución, el presidente de Renovación Nacional, diputado Mario Desbordes, rechazó las críticas que se han vertido en su contra desde su propio sector por sus encuentros con representantes de la oposición a fin de buscar puntos de encuentro para buscar una salida a la crisis.

A este respecto, Desbordes fue categórico: "rechazo cualquier crítica a la posibilidad de conversar con nuestros adversarios políticos, la gente que está en la otra vereda. Tenemos que unirnos todos los que hoy día estamos con roles de conducción política para tratar de buscar acuerdos, tratar –ojalá- de buscar acuerdos no solo en materia de orden público, sino también en las reformas sociales que Chile nos está pidiendo", advirtió.

El timonel de RN se explayó sobre el tema, en el sentido de que a su juicio "tenemos que saber distinguir al millón y medio o más de personas que se han manifestado de manera pacífica del puñado de violentistas. No podemos confundirlos, no podemos meterlos a todos en el mismo saco porque no son lo mismo. Porque esas miles de personas que se han manifestado de maneras pacífica lo han hecho pidiéndonos una serie de cambios, de reformas que son urgentes y que no pueden seguir esperando", sentenció.

Si bien, el dirigente aclaró que al actual gobierno le correspondió enfrentar una situación que se venía arrastrando y como tal lo debe enfrentar con "sentido de urgencia y responsabilidad".

Parte la campaña

"Soy optimista creo que este proceso va a conducir a un mejor Chile gane la opción que gane", dijo el máximo dirigente de RN, cuyo partido tiene representantes en ambas posturas.

En este sentido, admitió que no será fácil para el partido conducir la campaña, dado que tienen posturas en ambas posiciones y estas se irán "endureciendo".