Matías Walker (DC): "Nosotros rechazamos la posibilidad de un tercer retiro, eso ya es cosa juzgada desde el punto de vista legislativo"

Política

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados conversa sobre el gallito con el gobierno ante el TC y otros temas de actualidad.

Este miércoles, el Tribunal Constitucional (TC) escuchó los alegatos de las distintas partes interesadas a partir del requerimiento del gobierno que pide declarar inconstitucional la reforma de la oposición sobre un segundo retiro de fondos de las AFP, la senadora Ximena Rincón y el diputado Matías Walker de la DC fueron representados en dicha instancia por el abogado Tomás Jordán. En esta entrevista, el diputado Walker comenta lo que espera de este proceso y aborda también el proyecto de tercer retiro y la reforma que permite el retiro para quienes tienen sus ahorros previsionales en rentas vitalicias.

-¿Por qué alegar ante el TC si el proyecto del gobierno ya se aprobó?

-Lo que estamos defendiendo en el Tribunal Constitucional es el principio pleno del poder constituyente derivado por parte del Congreso Nacional y sus alcances. Es muy importante que ese principio quede explícitamente determinado que el Congreso lo mantiene, con los quórums que corresponden.

-Algunos podrían pensar que ganarle al gobierno en el TC dejaría abierta la puerta a que se presenten otros proyectos de retiro, como es el caso del que presentó la diputada Pamela Jiles. ¿Es así?

-No. Nosotros rechazamos la posibilidad de un tercer retiro, eso ya es cosa juzgada desde el punto de vista legislativo. Ya hay un pronunciamiento expreso, al menos en la Cámara, de que no va a haber un tercer retiro. Por eso he sido claro en que ni siquiera lo voy a poner en tabla, porque lo que corresponde es concentrarse en la aprobación de la reforma previsional que está en el Senado, producto de un gran acuerdo.

-¿Cuál sería la señal si el TC termina dándole la razón al gobierno en su requerimiento?

-Espero que el TC entienda que lo que está en juego es algo tan relevante como la certeza jurídica. En el sentido que mientras no tengamos una nueva Constitución, el Congreso Nacional y el gobierno, como órgano colegislador, mantienen un poder constituyente que se puede ejercer, con las grandes mayorías que exige nuestra actual Carta Fundamental. Y eso es bien importante, porque si el Tribunal Constitucional desconoce ese ejercicio del poder constituyente derivado del Congreso vamos a estar en una suerte de vacío constitucional, mientras no tengamos una nueva Constitución.

-Se lo preguntaba justamente por el proceso constituyente que viene y por lo crítica que ha sido la ciudadanía y, particularmente, la oposición respecto del TC, sus actuaciones y facultades.

-Estaba en tela de juicio desde hace mucho tiempo, cuando se transformó en una tercera cámara legislativa. Cuando llegó el estallido social, nosotros, en la Comisión de Constitución, veníamos trabajando semana a semana con un grupo de profesores de derecho constitucional -desde la UDI al Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio-que ya habían consensuado una serie de aspectos a reformar del Tribunal Constitucional, un grupo que integró desde Libertad y Desarrollo, pasando por Gastón Gómez, hasta Jaime Gajardo del Partido Comunista.

-¿Cómo qué aspectos consensuaron?

-Llegaron a un mínimo común denominador respecto de terminar, por ejemplo, con el control preventivo obligatorio, salvo en proyectos de reforma constitucional; cambiar esta composición política que hoy día el TC por una composición más jurídica. Yo siempre fui partidario de pedir requisitos de desarrollo profesional y académico mayores; que no saltara alguien del Congreso a ser ministro del TC sin tener mayores pergaminos académicos o de desarrollo profesional. Y creo que esa va a ser la tarea, probablemente en los aspectos más importantes, de la Convención Constitucional, establecer una justicia constitucional distinta mirando ejemplos que hoy día funcionan bien, como el de Alemania. Y, entre las reformas, desde luego, terminar con el voto dirimente que tiene el presidente del Tribunal Constitucional, que le da un poder demasiado amplio, y que se los obligue a llegar a acuerdos por quórums mayores. De manera que para que se declare la inconstitucionalidad de un proyecto de ley deba haber circunstancias muy excepcionales, calificadas por una mayoría del TC que así lo determine.

"Estoy de acuerdo en que hay que regular los movimientos de fondos"

-Da la impresión de que no hay acuerdo en la propia DC sobre el tema, porque el diputado Silber dijo que se seguirán presentando proyectos de retiro y aprobándolos mientras el gobierno no reaccione con las ayudas necesarias, a partir de una segunda ola de coronavirus.

-Es la opinión del diputado Silber, muy respetable. Pero entiendo que lo que él ha hecho, más que un apoyo a un proyecto concreto, es un llamado al gobierno a activar la prórroga al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), recordemos que fue aprobado, además, en la Ley de Presupuestos, el gobierno lo puede activar en cualquier momento. Y también para que el gobierno haga un esfuerzo mayor respecto del aporte estatal. Pero lo que hemos conversado en la bancada es que estamos muy claros en que ni en la forma ni el fondo es viable un tercer retiro.

-¿Qué pasó con el proyecto del retiro de fondos para quienes los tienen en rentas vitalicias?

-Ese es un proyecto que tiene una complejidad jurídica mayor, lo han señalado muchos constitucionalistas. Y esa complejidad jurídica está dada por el hecho de que los afiliados ya traspasaron ese fondo a las compañías de seguros. Esos fondos son de propiedad de las compañías de seguros y a cambio le entregan una renta vitalicia a los afiliados. Por otra parte, hay alternativas distintas a una reforma constitucional o un proyecto de ley para retirar esos fondos.

-¿Cómo cuáles?

-Una de esas alternativas, que incluso hemos conversado con las compañías de seguros, es que el BancoEstado le otorgue un préstamo a sus afiliados a una tasa de interés cero. Un préstamos que tiene una garantía, que es la póliza de seguros que tiene el afiliado con la compañía, de modo tal que esta podría ir descontándole el monto de su renta vitalicia.

-¿Y qué dijo el gobierno?

-Le propusimos a la ministra del Trabajo formar una mesa de trabajo para buscar una solución con BancoEstado, las compañías de seguros; hasta el momento, el gobierno se ha negado a formar parte de esa mesa de trabajo. Lo conversé el martes con el ministro Cristián Monckeberg, le pedí que pudiéramos hacer el esfuerzo de formar una mesa de trabajo, porque de lo contrario yo tengo que citar –y así lo pidió la comisión- para la próxima semana y votar en particular el proyecto.

-¿Lo va a hacer?

-Sí, el acuerdo de la comisión es votar en particular el proyecto, pero yo espero que no sea necesario llegar a votar un proyecto que tiene complejidades jurídicas y que el gobierno acceda a formar una mesa de trabajo y ver una solución distinta.

-El miércoles ingresó a la Cámara un proyecto del gobierno que limita el cambio de multifondos, ¿a su juicio hay piso para aprobarlo o ese tema debería quedar para la reforma de pensiones? En su sector no lo ven con buenos ojos.

-Concuerdo en que hay que regular el tema de los asesores previsionales; regular toda la información que se entrega a los afiliados respecto a las consecuencias y los efectos que pueden tener las decisiones que se tomen respecto de los movimientos de fondos. Con ese principio estoy de acuerdo que hay que regularlo. Ahora bien, si dos, tres o cuatro, ese ya es un tema que es parte del debate en particular y creo que es importante sostenerlo. Lo lógico es que esto hubiera formado parte de un gran acuerdo en el Senado, pero a falta de acuerdo tendremos que pronunciarnos respecto del mérito del proyecto y perfeccionarlo, como siempre tratamos de hacerlo en relación con todos estos proyectos.

-¿Cómo es posible hacer avanzar en la reforma a las pensiones que sigue estancada en el Senado? Se lo pregunto porque los senadores de oposición se niegan a aceptar el proyecto aprobado en la Cámara.

-Lo que nosotros hicimos en la Cámara de Diputados es permitir que se discutiera la reforma previsional, porque lo peor que pudiéramos haber hecho es rechazar la idea de legislar y de esa manera impedir su discusión. Nosotros abrimos la llave para que el Senado pueda llegar a un acuerdo y eso lo conversamos con los senadores; sobre todo con Carolina Goic, que ha liderado este esfuerzo junto a Juna Pablo Letelier en el Senado.

-Entonces, ¿qué le parece su propuesta?

-Me parece bien la propuesta que han hecho Carolina Goic y Juan Pablo Letelier de mantener la propiedad que tienen los trabajadores respecto de sus fondos previsionales actuales, introducir mayores variables de solidaridad en el sistema; permitir que haya un aumento del aporte estatal. Nosotros habíamos propuesto alternativas dentro de esa libertad de elección, por ejemplo, que los afiliados pudieran cotizar en cooperativas sin fines de lucro y no sólo en las AFP o en la entidad pública, que fue una indicación de la diputada Joanna Pérez, pero siempre aprobamos la idea de legislar con el objetivo de abrir el espacio para que en el Senado se pueda llegar a un acuerdo.

-Pero ya van 11 meses y no hay caso.

-Yo creo que esto no puede pasar de diciembre. Si no hay acuerdo tiene que votarse ese proyecto y, si no, iremos a una Comisión Mixta, pero los adultos mayores no pueden seguir esperando una nueva Constitución o un futuro gobierno para mejorar sus pensiones, eso es necesario mejorarlo ahora, ya.