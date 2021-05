Mínimos comunes, salario mínimo e impuesto a altos patrimonios marcarán la agenda del Congreso esta semana

Política

Otro tema que sigue de cerca el sector minero es el proyecto sobre protección de glaciares por el efecto que puede tener en este ámbito.

Estas semanas en que la vista del mundo político ha estado en la Convención Constitucional y sus integrantes, el Congreso sigue legislando materias que a lo menos generan preocupación en algunos sectores. Aunque el miércoles pasado pareció que la iniciativa que establece un impuesto a los altos patrimonios se venía abajo, no fue así y seguirá siendo tema, ahora en la Cámara Alta.

Por otra parte, los diputados debatirán el salario mínimo a la espera de una nueva propuesta del Ejecutivo, que mejoraría la actual; mientras que crece la expectativa sobre el ingreso de proyectos por mínimos comunes.

Respecto a este punto, que había quedado postergado por el debate político suscitado a raíz de los resultados de las elecciones, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) lo volvió a activar la agenda al emplazar al Ejecutivo a ingresar al Congreso los proyectos relacionados al acuerdo basado en una serie de mínimos comunes. La parlamentaria opositora instó al Gobierno a que ingrese las iniciativas para que el Congreso las ponga en tramitación, dada la urgencia que implican para las familias afectadas económicamente por la pandemia, señaló.

Es así como el Ejecutivo cogió el guante y anunció esta mañana que el miércoles de esta semana enviará al Congreso la iniciativa.

Impuesto a los altos patrimonios

Algunas de las diputadas impulsoras del proyecto de impuesto a los "súper ricos", como se le ha llamado, llevaron el tema al Senado, que tras un largo debate terminó aprobando la admisibilidad del proyecto, pese a que parlamentarios oficialistas insistieron en defender que no lo es. De esta manera la Comisión de Constitución debería comenzar a estudiar la polémica iniciativa, aunque aún no está en tabla.

No obstante, la declaración de admisibilidad no significa que el corazón del proyecto, que rechazó la Cámara de Diputados por falta de quórum –se requiere 3/5-, que es el que establece un impuesto transitorio a los más altos patrimonios, se apruebe, ya que en la Sala del Senado, la oposición por sí sola no tiene los votos para aprobarlo y necesita al menos dos votos del oficialismo, lo que parece muy improbable de conseguir.

Salario mínimo en stand by

El salario mínimo también está en stand by, ya que la semana pasada el Gobierno solicitó a la Comisión de Trabajo de la Cámara postergar la votación, con el objeto de ingresar cambios a su proyecto. Se desconoce con claridad cuáles serán las modificaciones que el Ejecutivo hará a la iniciativa que originalmente contemplaba un incremento de 3,2% al actual ingreso mínimo de $ 326.500.

Una de las integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) espera que el Ejecutivo mejore la oferta, que actualmente se aleja bastante de lo que pide la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que aspira a una cifra de $ 500 mil.

La diputada opositora planteó no sólo la necesidad de aumentar el monto del salario mínimo, sino que adicionalmente espera que se entregue un subsidio complementario al reajuste, para las pymes.

Glaciares

Otro tema que se analizará esta semana en la Cámara Alta, más específicamente el miércoles 26 en la Comisión de Minería, es el proyecto sobre protección de los glaciares, que preocupa especialmente a las mineras, pues restringe la actividad tanto en el glaciar mismo como en las zonas adyacentes.

Ello, inquieta a dicha industria porque, desde su punto de vista, restringe la actividad en la cordillera, lo que está generando una sensación de incerteza en este ámbito del desarrollo económico. De ahí, que los representantes del sector sigan muy de cerca el avance del proyecto.