Mínimos comunes, salario mínimo y voto obligatorio se toman la agenda del Congreso esta semana

Política

Aun cuando no hay acuerdo entre la oposición y el gobierno para los dos primeros, se espera que avancen con rapidez.

En abril, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), acordó con el presidente Sebastián Piñera trabajar en la elaboración de una agenda de mínimos comunes que se trasformara en proyectos destinados a paliar la crisis económica provocada por la pandemia. Luego de más de un mes la semana pasada los proyectos ingresaron al Congreso y hoy inició su tramitación uno de ellos en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara y otro en la Comisión de Hacienda del Senado.

Esta instancia comenzó esta mañana a estudiar el proyecto que concede un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Mientras que la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta se aboca al análisis del proyecto que entrega bonos de cargo fiscal para apoyar a las micro y pequeñas empresas.

Estos proyectos son parte de la agenda de mínimos comunes, aun cuando la oposición estima que la propuesta del Gobierno no se condice con la situación de urgencia que se busca resolver y así lo hicieron ver distintos representantes del sector, entre ellos la presidenta del Senado, quien ha liderado estas negociaciones con el Ejecutivo.

En este sentido, el domingo los senadores de oposición reiteraron esta postura, a través de una declaración pública en la que, entre otras cosas, señalan que "tramitaremos con celeridad el apoyo a las familias, poniendo todo nuestro esfuerzo en mejorarlo tanto en el monto como en la extensión del beneficio".

En cuanto a las iniciativas que van en beneficio de las pymes "nos daremos el espacio necesario para concordar con los gremios y sus representantes las mejoras necesarias a los proyectos del gobierno", sostienen en el documento.

Sin embargo, los senadores de oposición advierten que "dejamos constancia ante el país que creemos que los proyectos del gobierno no son suficientes para dar cuenta del complejo momento que vivimos. No resuelven los problemas de las familias. No resuelven el problema de la mayoría de las Pymes. No mejoran la estrategia sanitaria. No abordan de manera clara fórmulas de financiamiento de corto, mediano ni largo plazo para los esfuerzos de reconstrucción económica y social pos pandemia que deberemos desarrollar".

Salario mínimo

Durante la semana, el Senado también deberá continuar con la tramitación del proyecto de salario mínimo, sobre el cual no existe acuerdo entre la propuesta del Gobierno, que propone un aumento de 3,2%, y el Legislativo. De hecho, se espera que esta semana se alcance un consenso respecto de mejorar la cifra propuesta por el Ejecutivo, durante la tramitación de la iniciativa en la Comisión de Hacienda en el Senado.

Voto obligatorio

Otro proyecto que se estará tramitando esta semana en la Comisión de Gobierno en particular y que fue aprobado en general en la Sala es el que restablece el voto obligatorio. Debido a la baja participación en las recientes elecciones y considerando que este año corresponde realizar los procesos eleccionarios de cara a renovar el Congreso y las presidenciales, se espera que la iniciativa esté aprobada lo antes posible.

Uno de los aspectos que podría variar en la tramitación en la comisión en esta materia, tiene que ver con que la iniciativa original no establece sanciones para quienes no concurran a votar en las elecciones, ya que sin este tipo de medidas no se varía sustancialmente de lo que existe en la actualidad.