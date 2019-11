Ministra Rubilar y cambios a la Constitución: "nuestro camino no es la Asamblea Constituyente"

Política

Esta semana el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, debe dar a conocer el sistema para la participación ciudadana en consultas ciudadanas y poder ingresar propuestas a una plataforma web.

La ministra secretaria general de Gobierno, Karla Rubilar, luego del comité político en La Moneda con los partidos de Chile Vamos, aclaró que si bien el gobierno es partidario de cambios a la Constitución, estos se deben dar en el marco legal vigente y descartó una Asamblea Constituyente.

Rubilar sostuvo que "estamos en un momento histórico, damos inicio a un proceso de una nueva Constitución, que nos permita que todos se sientan representados".

Explicó que "nosotros creemos firmemente en que el Congreso es camino de avanzar en unión que permita llegar a un gran acuerdo, nuestro camino no es la Asamblea Constituyente y entendemos que el proceso de nueva Constitución debe ser con participación activa".

Agregó que "nosotros creemos que hay que acercar posiciones, entendemos que hay una parte que cree que el mecanismo es la Asamblea Constituyente, nosotros creemos que hay otra parte que cree que no es necesario cambiar la Constitución, nosotros como gobierno es acercar posiciones y permitir acuerdos, cuando las posiciones extremas se mantienen no se logran resultados. Queremos diálogo a través de la institucionalidad".

Se indicó que el mecanismo no está totalmente definido para los cambios a la Carta Magna y que se manejan distintos escenarios como el Congreso Constituyente o una Convención Constituyente, en la que forman parte parlamentarios y representantes de la sociedad civil.

La ministra vocera sostuvo que "hay que acercar posiciones, hablar de nueva Constitución es una señala para acercar posiciones, le pedimos a quienes no tranzan en un mecanismo en particular, dialogar para llegar a acuerdos, cuando alguien no mueve su postura y la mantiene en forma extrema todo se mantienen igual".

Esta semana el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, debe dar a conocer el sistema para la participación ciudadana en consultas ciudadanas y poder ingresar propuestas a una plataforma web. Además se espera la presentación de un comité coordinador de los diálogos ciudadanos.