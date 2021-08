Ministro Cerda y propuesta de Boric para que el cuarto retiro de las AFP pague impuestos: “ Es difícil que tenga un impacto importante”

Política

Titular de Hacienda se hizo eco de las advertencias del Banco Central que apuntan a un alza de hasta 25% en los dividendos de créditos hipotecarios lo que “es algo que no es menor para los hogares”.

Con un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) disponible hasta fin de año el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se sumó a las advertencias sobre las consecuencias que ocasionará en la economía la aprobación de un cuarto retiro de fondos desde las AFP.

En conversación con Tele13Radio este martes, el secretario de Estado señaló que con esta medida -que actualmente se discute en el Congreso- “podemos tener impactos muy relevantes, por lo tanto hay que tener mucho cuidado”.

Al comparar el flujo de dinero que se inyecta a la economía con los aportes del IFE -cuya extensión ha sido cuestionada por un grupo de expertos ante la posibilidad de un sobrecalentamiento de la economía- explicó que si bien genera “efectivamente algo más de gasto” en términos netos esos US$ 3 mil millones adicionales no tiene comparación con los US$ 15 mil millones o US$ 20 mil millones, que involucraría un cuarto retiro parcial de los fondos de pensiones.

“Esas son cantidades muy importantes”, que tal como dijo el Banco Central pueden llevar a un incremento de hasta 25% de los dividendos de créditos hipotecarios, lo que “no es menor para los hogares”.

Agregó que “si estamos impulsando políticas que son políticas que, lamentablemente, no son los más vulnerables, lo que vamos a terminar haciendo es que sí vamos a estar afectando a los más vulnerables”.

Respecto a la propuesta del candidato presidencial Gabril Boric, para que este cuarto retiro pague impuestos con el objetivo de aminorar el impacto en la economía que tendría ese potencial flujo, Cerda aclaró que su impacto sería acotado.

Explicó que dada la baja proporción de personas que estaría dentro del rango más alto (tasa del 40%), en términos de monto “es difícil que tenga un impacto importante”.

Respecto a lo que ocurra en el Congreso, el titular de Hacienda, advirtió que lo que está en juego es la “responsabilidad y la gobernabilidad”.