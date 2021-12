Momentos de alta tensión marcaron debate presidencial Archi a 9 días de los comicios

Política

Los candidatos se enfrentaron en duros términos en el encuentro radial, en que respondieron sobre los cambios programáticos y otros temas que han marcado la campaña a las puertas de la segunda vuelta.

A sólo nueve días de las elecciones que definirán al próximo Presidente de Chile, los dos aspirantes a La Moneda, José Antonio Kast (Partido Republicano), del Frente Social Cristiano, y Gabriel Boric (Convergencia Social), de Apruebo Dignidad, volvieron a verse las caras en la mañana de este viernes en el Debate Presidencial de Segunda Vuelta 2021 organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Ambos reiteraron sus posturas en los más diversos temas; pasando por la economía, medio ambiente, seguridad social, salud, seguridad ciudadana y derechos humanos, por nombrar algunos, en el marco del debate, en lo que constituyó una especie de resumen de los cambios a los respectivos programas, los abanderados se mostraron más vociferantes que en etapas anteriores.

Uno de los elementos que comenzó a encender el debate fue la insistencia de Kast por subrayar las volteretas que, a su juicio, se ha dado Boric desde sus propuestas originales. Sin embargo, un periodista se dio a la tarea de detallarle al representante del Frente Social Cristiano todos los aspectos en que también ha debido retroceder significativamente para adecuar su discurso.

Mientras que Boric no tuvo problema en admitir que debió rebajar la expectativa de crecimiento debido a una situación económica que se prevé compleja y en aclarar que las pensiones "serán heredables, tal como lo son las rentas vitalicias hoy día", a lo que se le retrucó que estas últimas no son heredables, pero Boric insistió, explicando que "hoy día las rentas vitalicias generan una herencia en función de lo ahorrado de la prima que se ahorró anteriormente, esa modalidad específica se va a implementar en el modelo que nosotros estamos planteando, sin un pago de prima".

Por su parte, Kast debió dar explicaciones acerca de su propuesta en que aumenta las facultades presidenciales para decretar estado de excepción, en medio del cual se podría detener en lugares como la casa de las personas o en sitios que no sean cárceles. A este respecto Kast explicó que en este último caso serían recintos policiales que no son cárcel. Adicionalmente, defendió la postura de los camioneros, asegurando que no les cambiará las reglas del juego y que no le quitará las exenciones tributarias de las que gozan actualmente.

Pero lo que en realidad se robó la película en este debate fue la acusación de "abuso" sexual que hizo Kast en contra de Boric y que sacó de sus casillas a este último, exigiéndole a su adversario a La Moneda que se desdijera. El tono de la disputa entre los presidenciables llegó a tal punto, que los organizadores debieron cortar los micrófonos entre acusaciones de mentiras de uno y otro lado.

Esto ocurrió al final de la segunda ronda de preguntas, en la que sólo participaron periodistas regionales, y tras el episodio nunca se pudo recuperar un buen ambiente. Sin embargo, hacia el final del encuentro –que duró casi tres horas-, Kast se disculpó, señalando que efectivamente Boric no fue acusado de "abuso", sino de "acoso".

Tesis de "decrecimiento"

Por otro lado, en materia tributaria, Kast señaló que insistirá en "ir avanzando responsablemente a la baja" de los impuestos de primera categoría, al menos hasta el nivel de la OCDE, llegando a 25%. En este sentido, su contraparte, reiteró que su objetivo es mantener la "responsabilidad fiscal", ajustándose al Presupuesto 2022.

A este respecto Boric, fue enfático en que "nuestro programa va a ser efectivo sólo en la medida que consigamos la recaudación fiscal para financiarlo".

Otro elemento en que contrastaron posturas ambos candidatos fue en las exenciones a los camioneros. En este ámbito, Kast aseguró que no le cambiará las reglas del juego a este sector económico, manteniendo las exenciones que los benefician. Mientras que Boric, insistió en su idea de que avanzará en promover el uso de los trenes en la medida que los estudios de factibilidad lo permitan y eliminará las exenciones a los combustibles.

El candidato de Apruebo Dignidad también fue enfático en que "no estoy de acuerdo" con la tesis del decrecimiento y reconoció la importancia de la minería para el crecimiento, pero abogó por imponerle mayores estándares en materia medioambiental.