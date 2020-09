Montes enfrenta a Briones por cumplimiento de acuerdos y pide más diálogo: “Esta no es una fábrica de leyes”

Política

Un duro cruce de opiniones se generó esta tarde en la comisión de Hacienda del Senado entre el senador, Carlos Montes (PS), y el ministro del ramo, Ignacio Briones, debido a que el parlamentario le hizo ver su disconformidad con algunas opiniones vertidas en medios donde acusaba a los legisladores de no cumplir el marco del entendimiento de medidas reactivadoras del 14 de junio, suscrito entre el Ejecutivo con parte de la oposición.

Antes de iniciar la votación del proyecto que crea el fondo Covid de emergencia por US$12 mil millones, Montes pidió la palabra y señaló que "ministro, es obvio que tenemos diferencias, pero hemos cumplido el acuerdo, lo que le digo es que necesitamos un espacio para una diversidad mayor de opiniones. Usted dijo que no honrábamos los acuerdos, yo he cumplido, pero además le hemos pedido una serie de información que aún no nos llega".

Le señaló que "falta más diálogo, esto no es una fábrica de leyes no más, es buscar la forma de hacer mejor nuestra labor. No digo que el ministro me encuentre la razón, pero cualquiera de los que estamos acá tenemos derecho a que nos contesten las solicitudes de información y no en lógica de conflicto, sino que de conversar y transparentar las cosas. Espero que haya más respeto a la diversidad".

Montes también le recordó a Briones el acuerdo tributario del año pasado, manifestando que "hubo un cambio que lo conocí en la conferencia de prensa, fue algo que me incomodó mucho y me generó desconfianza, porque fue algo que se incorporó a última hora y se lo dije. En 10 minutos tuve que consultar y decidí firmar, pero apareció algo que no estaba conversado".

El ministro de Hacienda de inmediato le respondió al parlamentario, señalando que "le pido excusa por las demoras en alguna entrega de información, pero estamos trabajando para responder". Y respecto al acuerdo tributario, indicó que "es importante que tratemos de hacer lo que los acuerdos significan. Yo me remito a los acuerdos que cuando están escritos, esa es la gracia que tienen, es lo que está ahí, así que más que adjetivarlos, lo valioso del acuerdo es que está escrito".

Briones también le reprochó a Montes algunas intervenciones públicas. "A mí también me llama la atención declaraciones suyas donde en una entrevista dice que al momento de firmar ese acuerdo tributario aparecieron cosas que no habíamos acordado. Habla de un subsidio que usted dice me mencionó varias veces y yo no lo recuerdo. El valor de los acuerdos es ese, que independiente de lo que uno se pueda acordar después, lo que está escrito está escrito".