Mundo político y académico valora decisión del gobierno aunque admiten que tendrá efectos en la imagen del país

Política

Tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera, que este miércoles dio a conocer la suspensión de la APEC y de la COP 25, varias han sido las voces que han salido a comentar la decisión del mandatario.

El ex canciller, Heraldo Muñoz, afirmó a CNN que se trata de “un fuerte golpe a la política exterior, pero no es una sorpresa”. A su juicio, la decisión responde a la imposibilidad de controlar el orden público, y por otro lado, agregó que en las actuales circunstancias “la ciudadanía no habría entendido, la destinación de dineros importantes a dos cumbres”.

Dentro de su análisis, el presidente del PPD dijo que se trata de “un golpe a la política exterior, pero no afecta el prestigio de Chile”. “A corto plazo debilita la proyección internacional de Chile, pero para que afecte la imagen del país tendrían que ocurrir eventos como este de manera permanente, y eso no va a suceder, Chile no es así”, dijo a la cadena de noticias.

Más reacciones

Por su parte, el presidente del Comité de Diálogo Político Chile-China y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Issa Kort dijo que se trata de una decisión "correcta y responsable" de parte del Presidente Piñera. "El estallido de una crisis aguda, como la que vive Chile, debe hacer tomar decisiones reales y no ideales. Hoy en día la ciudadanía nos demanda tener energías y focos puestos en resolver problemas internos. Estoy seguro de que toda la comunidad internacional va a entender y respaldar esta decisión".

El director del Centro de Estudios Internacionales de la UC, Jorge Sahd dijo a DF que "esta decisión causa un daño a la imagen país significativo y afectará a todas las actividades de empresas y puestos de trabajo en torno a estos eventos internacionales. Pero a la vez, es la única salida que tenía el gobierno, que debe enfocarse 100% en dar una salida al conflicto interno actual".

En desarrollo...