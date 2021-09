"No tiene idea de economía a escala humana": El PC arremete contra el alza de tasas del Banco Central

Política

Quien fuera jefe del programa económico de Daniel Jadue, Ramón López, indicó que “van a tener que seguir buscando excusas para "demostrar" que subsidios causan inflación y no producción”.

La decisión de aumentar la tasa de interés, decretada este martes por el Banco Central en forma unánime, encendió el debate político y llevó a que dirigentes del Partido Comunista (PC) arremetieran contra el rol del instituto emisor.

Uno de ellos fue el encargado de relaciones políticas de ese partido, Juan Andrés Lagos, quien afirmó en redes sociales que "el Banco Central no tiene idea de economía a escala humana. Su referente son las 7 familias ricachonas".

El histórico dirigente comunista indicó además que "para la galería, hace años, inventaron la cuenta verde del BC. No duró nada. No creen en nada, salvo el lucro, las ganancias, el capital especulativo. Son una lacra".

A su vez, quien fuera jefe del programa económico del excandidato Daniel Jadue, el académico de la U. de Chile Ramón López, indicó en su cuenta de Twitter que "el daño que va a producir el BC es grande y lo hacen para forzar el resultado que quieren, que la economía deje de crecer y aumente desempleo para así culpar a los subsidios sociales y prevenir retiros de AFP. Increíble!"

Agregó que "los porfiados hechos; economía en julio creció 18,1% con respecto al mismo mes de 2020. Más importante aún, creció 1,4% en julio con respecto a junio. Van a tener que seguir buscando excusas para "demostrar" que subsidios causan inflación y no producción".

Sus comentarios generaron diversas reacciones en las redes sociales, a lo que complementó con que "algunos me dicen que mi hipótesis de que los jerarcas del BC cometieron la aberración de subir los intereses en 100% fue para desprestigiar subsidios sociales como fuentes de crecimiento. ¿La razón de mi hipótesis? Los economistas ortodoxos están en guerra contra el keynesianismo".

Puntualizó que "hay una guerra intelectual entre las visiones neoclásicas (que insisten en políticas de oferta) y keynesianas (política de demanda) en la cual Marcel y otros son parte activa del primer grupo. Una manera de entender el terrible aumento es precisamente esto".

Para finalizar, señaló que "si bien no tengo pruebas para mi hipótesis (difícilmente la puede haber), es la única forma de entender una política lesiva para la economía. Me refiero no tanto a que subieron la tasa, sino que al INUSITADO nivel del alza. Alzas de 100% nunca se han dado en Chile".