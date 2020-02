Oposición le reclama a Piñera que es su responsabilidad controlar el orden público

Política

Los dirigentes insistieron al mandatario que es necesario hacer un pacto económico social que responsa a las movilizaciones.

Ante el llamado del Presidente Sebastián Piñera a realizar un gran acuerdo contra la violencia, la oposición cuestionó su actitud recordándole al mandatario que es su responsabilidad controlar los problemas de orden público para que el plebiscito se realice tranquilidad e instándolo a realizar un pacto económico y social.

Al respecto, el timonel de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, fue categórico en que desde su partido siempre estarán disponibles para aislar los hechos de violencia, "pero al mismo tiempo invitamos al Presidente a que, de una buena vez, construyamos un pacto económico y social para humanizar nuestro modelo de desarrollo, para poner la economía y el Estado al servicio de la dignidad de la persona".

A juicio de Chahín, si el gobierno y la oposición son capaces de ponerse de acuerdo en un cambio constitucional; en un pacto económico y social "que corrija las desigualdades y que nos permita avanzar en justicia social, y aislar la violencia "podemos salir de esta crisis. Pero son las tres anteriores al mismo tiempo y no una y no otras".

Desde el punto de vista del máximo dirigente falangista, "ese es el desafío que tenemos que tener como país y ese es el camino, tratar de abordar esto de manera aislada me parece un tremendo error, hagamos todas las cosas al mismo tiempo para construir una verdadera paz social".

Responsabilidad de crear ambiente para plebiscito

Un discurso similar tuvo el timonel del PPD, el excanciller Heraldo Muñoz, quien reiteró que la mayoría de la ciudadanía condena la violencia, lo mismo que los partidos y fuerzas de oposición. Pero, fue más duro con el mandatario a quien le recordó que "la responsabilidad de mantener el orden público y contener la violencia le corresponde al gobierno y el gobierno hasta ahora ha sido incapaz de prevenir los hechos violentos o de identificar a las personas responsables para llevarlas a la justicia". Tras lo cual manifestó su reticencia acerca de lo que pueda contribuir a mejorar el ambiente hacer más declaraciones rechazando la violencia.

Acto seguido, Muñoz también fue categórico en que el gobierno "tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que el plebiscito del 26 de abril se desarrolle en paz y con una masiva concurrencia a votar".

Sin embargo, y en la misma línea de Chahín, para el líder del PPD lo "verdaderamente necesario es un gran pacto económico social porque allí está la base de la demanda ciudadana de la protesta, la movilización", por lo que se requieren reformas estructurales.

Como si se hubieran puesto de acuerdo los timoneles de oposición, el presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, coincidió con su par del PPD en que "es el gobierno el responsable de mantener el orden público, por tanto parece que el Presidente está buscando excusas para justificar que no está haciendo su trabajo. Es inaudito que no tengan capacidad de identificar a quienes cometen delitos e insisten en reprimir las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía".

Elizalde añadió que un acuerdo con la oposición no resolverá el problema "si no existen propuestas sociales que responsan a las demandas de los ciudadanos". Y en referencia a la realización del plebiscito en las actuales circunstancias, advirtió que el mandatario no debe "transformar en virtud lo que constituye una obligación democrática, como es respetar el resultado del plebiscito".