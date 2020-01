Oposición presenta a fiscal Abbott proyecto que crea nuevas figuras delictuales para personas jurídicas

Política

El autor de la iniciativa, diputado Marcelo Schilling (PS), pidió al gobierno que comprometa las urgencias necesarias para que la iniciativa avance en el Congreso.

Un proyecto que modifica la ley 20.393 y aumenta los delitos de que se hace responsable penalmente a las personas jurídicas entregaron hoy al fiscal nacional Jorge Abbott los diputados Marcelo Schilling (PS) y Gabriel Ascencio (DC); iniciativa que entre otros temas establece el delito de colusión en el marco de la libre competencia.

Así mismo, la iniciativa parlamentaria crea los delitos contra la Ley de Mercado de Valores, tales como el uso de información privilegiada, manipulación bursátil, certificaciones falsas; delitos

información y certificación falsas que inducen al error a los accionistas, en el marco de la Ley de la Ley de Sociedades Anónimas; también crea el delito de alteración de balances, estados, cuentas y omisión de operaciones que afecten el patrimonio o responsabilidad de las empresas, relativo a la Ley General de Bancos; los delitos aduaneros de fraude y contrabando; delito de fabricación y comercialización de copias y uso fraudulento de derechos de autor, en el marco de la Ley de Propiedad Intelectual y delitos en lo relacionado con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, como loteos irregulares.

Adicionalmente, crea delitos en materia tributaria como "todo procedimiento que tenga el fin de ocultar o desfigurar el pago de impuestos y delitos del ámbito penal como falsificación de instrumento público y falsificación de instrumentos privados, homicidio o lesiones y delitos contra la salud pública.

La iniciativa, de autoría del diputado Schilling y suscrita por un grupo transversal de parlamentarios, plantea también designar un interventor en caso de colusión y terminar con la facultad exclusiva del SII y la FNE, para tomar acciones cuando se vulneren los intereses de la sociedad.

Tras la cita, Schilling explicó que "este proyecto es completamente pertinente y necesario, dada la situación actual del país. Particularmente, a raíz de la molestia de los ciudadanos con los abusos. Lo que a nuestro juicio, debería ser la columna vertebral de una agenda anti-abusos".

El diputado añadió que el fiscal "compartió nuestras opiniones" y que "ahora esperamos que el gobierno también de comprometa con esta iniciativa y le ponga las urgencias adecuadas".

Por su parte, Ascencio valoró que Schilling haya tomado la iniciativa en esta materia "ya que el gobierno no lo hace. El gobierno no ha cumplido ninguno de los anuncios que dijo que realizaría contra los abusos. Hasta ahora, no ha enviado nada al Congreso".