Pablo Dintrans (FRVS): “Me preocupa el crecimiento económico, pero para mí no es una prioridad”

Política

Para el candidato al Senado no resulta "descabellado” aplicarle impuesto al eventual cuarto retiro desde las AFP, para las personas que “están en buena situación económica”.

Como varios otros candidatos al Senado, de oposición, Pablo Dintrans Crivelli (44) respalda un Congreso unicameral, por lo que adelanta que de llegar al Senado estará a disposición de lo que decida la Convención Constitucional en esta materia.

Nacido y criado en la Región de O'Higgins, periodista de profesión, decidió postular a la Cámara Alta en su representación, pese a que nunca antes ha ostentado un cargo público, porque quiere llevar hasta esa instancia política su proyecto "regionalista, verde, solidario a escala humana y profundamente progresista".

De llegar al Senado, el militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) asegura que una de sus prioridades es "que, por fin, vea la luz la Ley de Rentas Regionales, ojalá mucho más fortalecida de lo que hoy está en discusión".

-¿Cuál será su sello en el caso de llegar al Senado?

-Lo básico para mí es ponerme a disposición de la Convención Constituyente en cuanto a que lo más probable es que avance hacia unicameralidad. En ese sentido, yo me planteé no mantener el poder ni tratar de equilibrarlo a favor del Senado, sino que remar a favor de los cambios de la constituyente. Si tenemos que estar en ejercicio uno o dos años, será lo que se determine.

-De todos modos, habrá algunas prioridades respecto de la región que representa, ¿cuáles serían?

-Hay aspectos clave que son transversales a cualquier tipo de medidas: el cuidado del medio ambiente, por sobre cualquier medida económica, laboral, etc.; el potenciamiento de las regiones, crecer desde los territorios y que, por fin, vea la luz la Ley de Rentas Regionales, ojalá mucho más fortalecida de lo que hoy está en discusión; y, por último, el avance en equidad, porque en este sentido tenemos deudas en educación, salud, en conectividad, etc.

-La suya es una región marcada también por la minería y, en ese contexto, ¿qué opina de la posibilidad de implementar un royalty minero?

-Estoy absolutamente de acuerdo con un royalty minero, incluso creo que deberíamos avanzar mucho más allá de grabar con más impuestos a las empresas extractivistas.

-¿Qué haría además?

-Pensaría en avanzar incluso en recuperar el cobre que no es parte de nuestro país, hablo de una renacionalización, rechilenización, del cobre. Hoy día la balanza está muy dispareja para que Codelco compita con las mineras que están en el territorio y que, además, están causando un daño tremendo al medio ambiente. Y ahí debiéramos tratar de crear los mecanismos para que funcionen sin dañar especialmente a las comunidades; y avanzar en I+D para dejar de ser un país extractivista y pasar a ser un país productor de ideas y de cambios.

-¿Qué iniciativas impulsaría llegando al Senado que, a su juicio, se debieran tramitar rápidamente?

-Me gustaría muchísimo destrabar el proyecto de royalty minero y el de rentas regionales, porque son dos iniciativas muy importantes que el Congreso debe despachar ya. Hay una tercera que tiene que ver con las ferias libres y que también lleva años durmiendo en el Congreso. Es una vergüenza que no exista una reglamentación nacional, sino simplemente ordenanzas municipales que van guiando el quehacer de este comercio. Ahí tenemos tres aspectos clave que deberíamos tratar de empujar rápidamente una vez en el Congreso.

Bandas de precios e IVA diferenciado

-¿De qué manera influirá en el trabajo del Senado un presupuesto que reduce el gasto público en alrededor de 22%?

-Lógicamente vamos a tener que ser muy responsables con el Presupuesto Público, lamentablemente tendremos que trabajar con el poco dinero que deja esta administración. Ser responsables con el gasto implica ocupar la creatividad, porque ante la necesidad surgen las buenas ideas. No todo se resume en dinero, es algo que hemos aprendido en el transcurso de casi 40 años de capitalismo desenfrenado. Hay mucho que avanzar respecto sobre todo al empoderamiento de los territorios y a la organización desde abajo, como las untas de vecinos, clubes de adulto mayor... Esas son cosas que no cuestan dinero o cuestan muy poco dinero.

-A partir del cuarto retiro se ha advertido de la inflación que estos giros han provocado, ¿qué medidas impulsaría para controlarla?

-Se parte de una premisa falsa al creer que la inflación es producto de los retiros desde las AFP, sino que es el escenario mundial el que está en estas condiciones. Los retiros desde las AFP no han afectado a las AFP. Vimos las ganancias millonarias que tuvieron el último trimestre. Hay un tema que tiene que ver con la corrupción y con esta necesidad enfermiza de algunas grandes empresas de recibir ganancias sobre cualquier tipo de costo social. Ahí debiéramos trabajar, efectivamente, en bandas de precios o un IVA diferenciado sobre la canasta básica familiar. Esas son cosas que permitirían avanzar y mejorar el costo de vida de los chilenos, que está altísimo.

-En ese contexto, imagino que estaría de acuerdo con aumentar el impuesto a las grandes empresas...

-Por supuesto, eso no merece una doble lectura. Y creo que debe ser proporcional, de acuerdo al tamaño de facturación.

-¿Le preocupa el crecimiento económico y hasta qué punto?

-Sí me preocupa el crecimiento económico, pero para mí no es una prioridad, toda vez que lo primero para mí es el ser humano y el cuidado del medio ambiente. La economía es cambiante, puede subir o bajar; el empleo puede aumentar o disminuir, pero hay cosas clave que perduran, la primera es nuestro planeta, no podemos sacrificar al planeta y al ser humano en virtud de los índices económicos.

-Por lo que hemos conversado presumo que de ser senador habría aprobado el cuarto retiro...

-Sí, aunque pienso que es una pésima política pública. Pero, lamentablemente, el gobierno hasta el día de hoy ha sido ineficaz en entregar medidas concretas en ayuda de mucha gente que está fuera del sistema. Ese es el problema acá, que mucha gente que está momentáneamente fuera del sistema, tiene esa plata en las AFP y no ha tenido con que subsistir. Tampoco creo que sea descabellado pensar que personas que están en buena situación económica y quieran sacar sus ahorros paguen impuesto sobre lo que retiren.