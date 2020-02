Palacios le explica al Presidente por teléfono denuncia en su contra y descarta irregularidades

Política

Ministro Blumel señaló que "esto se tiene que investigar y el compromiso del gobierno es que no vamos a permitir actos de corrupción o que atenten contra la probidad".

El ministro de Economía, Lucas Palacios, se ha comunicado telefónicamente estos días con el Presidente, Sebastián Piñera, quien se encuentra en Lago Ranco en medio de sus vacaciones, para explicarle la denuncia en la cual ha sido mencionado por eventual cohecho en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) cuando ejercía como subsecretario en esa cartera.

Desde La Moneda confirmaron que han hablado en un par de ocasiones, en las cuales Piñera lo escuchó y, si bien respaldó su versión de que no hay ninguna situación irregular que lo involucre, le solicitó mantenerlo informado del caso a pesar de estar de vacaciones.

Palacios, en su diálogo con el mandatario el pasado domingo, le relató lo sucedido cuando se reveló la denuncia por parte de Radio Bio Bio de eventuales coimas y las medidas tomadas en resguardo de la integridad de la función pública, descartando cualquier situación ilícita en su actuar.

En La Moneda creen que la situación ya ha sido enfrentada por el ministro, quien no ha efectuado pautas públicas esta semana y se remitió a emitir una declaración pública en donde afirma que no ha sido parte de ningún acto irregular.

Palacios asumió en Economía el 28 de octubre pasado en reemplazo de Juan Andrés Fontaine, luego de haber desempeñado el cargo de subsecretario de Obras Públicas en los dos mandatos del Presidente Sebastián Piñera.

En paralelo, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló esta mañana en Radio Infinita que frente a la denuncia que involucra a Palacios que "esto se tiene que investigar y el compromiso del gobierno es que no vamos a permitir actos de corrupción o que atenten contra la probidad". Y agregó que "uno no puede asegurar que no hayan hechos de corrupción en alguna repartición pública".

Remarcó que "lo que dijo el Presidente es tolerancia cero a la corrupción, esta investigación está en la fiscalía, se está investigando y yo fui ministro de la Segpres, me tocó sacar adelante una agenda de probidad y transparencia, que aumenta penas de soborno y cohecho".