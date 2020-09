Paro de camioneros: la DC acusará constitucionalmente al ministro Víctor Pérez

Política

El jefe de la bancada, Daniel Verdessi, explicó que se le encargó al diputado Gabriel Ascencio la elaboración del documento.

A poco más de un mes de asumido en el cargo y habiendo vencido el plazo de 24 horas que la Democracia Cristiana le dio al gobierno para llegar a un acuerdo con los camioneros paralizados o, en caso contrario aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, el jefe de la bancada de diputados del falangismo, Daniel Verdessi, anunció que se presentará una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez.

"Le he pedido a Gabriel Ascencio, diputado de la bancada, que comience la redacción del texto de la acusación constitucional. Evidentemente que aquí se ha transgredido la ley, no se ha aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado, que correspondía aplicar, y varias otras leyes, como la Ley Antibarricadas, que se ha transgredido en forma abierta y descarada", anunció Verdessi.

Adicionalmente, el diputado indicó que también se ha transgredido el Código Sanitario y advirtió que hay 290 mil toneladas de grano en los barcos a la gira tanto en los puertos de Valparaíso como de San Antonio, "lo que significa la posibilidad de desabastecimiento, que de hecho ya está ocurriendo en zonas del sur, donde no hay combustible y falta de alimento en algunos lugares".

El jefe de bancada de la DC explicó que ha trascurrido una semana de paro de los camioneros y el gobierno no ha solucionado el problema, mientras que "el señor José Villagrán ha desafiado al gobierno, a la autoridad, y simplemente no vamos a a estar de rodillas frente a una situación en la cual tenemos que actuar ahora".

También te puede interesar: Paro de camioneros enfrenta a RN y a la DC

Pérez "no ha estado a la altura"

Por su parte, el expresidente de la Cámara Iván Flores señaló que la advertencia de la DC se hizo "con buena fe, pero también con mucha firmeza", esperando que el gobierno mejorara su condición negociadora con una parte del gremio de los camioneros, que es la que se encuentra paralizada. Y, añadió, que el costo de los insumos que no se pueden descargar de los barcos a la gira, cuando los "US$ 20 mil por toneladas, que está pagando cada barco por día, va a ser un costo brutal añadido al costo final".

"La acusación constitucional que fue advertida ayer está ya, a partir de ahora, de las 24 horas, encargada a un equipo que la redacte", enfatizó Flores, aunque, añadió, que "el daño ya está hecho y esperamos que no aumente y que el gobierno llegue a un acuerdo con este gremio de los camioneros (...). El daño ya está hecho y la acusación se va a presentar en cuanto la tengamos lista", insistió.

Según Flores, esta no es sólo una decisión de la DC, esto lo ha planteado la oposición con mucha fuerza –dijo- y los partidos opositores están esperando que se elabore el documento para presentarlo, porque "el señor ministro del Interior no ha estado a la altura de lo que Chile requería con urgencia; ni la respuesta a las reclamaciones de los camioneros que, en principio, tienen razón en reclamar seguridad, pero tampoco de lo que reclama Chile, en términos de no desabastecerse y no dar más preocupación y más problemas de los que ya hemos tenido en pandemia", concluyó.